17.7萬考生看過來！　高中職免試入學「各就學區」今放榜

▲15個就學區實際招生名額，以基北區4萬7427個名額最多。（圖／記者李毓康攝）
記者許展溢／台北報導
110學年度高級中等學校分區免試入學管道實際招生名額，共計17萬7840名，有15個就學區，今（13日）上午公告分發結果，7月15日報到，考生可上全國高級中等學校免試入學網查詢。
全國高級中等學校共15個就學區，110學年度免試入學招生簡章提列總名額21萬660名，教育部指出，扣除試辦學習區完全免試入學、優先免試入學、科學班、技優甄審入學、直升入學、實用技能學程輔導分發等招生管道錄取且報到名額後，將未招滿的缺額回流本管道，因此15個就學區於本管道的實際招生總名額為17萬7840名。
▲10學年度15個就學區實際招生名額。（圖／國教署提供）
教育部日前公告15個就學區實際招生名額，以基北區4萬7427個名額最多，其次為中投區2萬9354個名額、高雄區2萬2697個名額，和桃連區1萬8155個名額。
各學區分發結果會在今上午公告，可到各就學區免試入學委員會網站查詢，榜單公告則會在各招生學校網站。分發結果複查為7月14日，報到日期7月15日。已報到學生聲明放棄錄取資格、申訴期限，都要在7月19日前完成。相關資訊可到各就學區免試入學委員會網站查看。
讀者迴響