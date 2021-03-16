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疫情停辦全國學生表演　藝術類參賽證明納嘉義區高中免試依據

▲ 嘉義區高級中等學校免試入學多元學習採納全國學生表演藝術類競賽決賽參賽證明。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義區高級中等學校免試入學多元學習採納全國學生表演藝術類競賽決賽參賽證明。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部1月27日發布「109學年度全國學生表演藝術類競賽」，團體賽停止辦理並於110年2月8日頒發「109學年度全國學生表演藝術類競賽」(全國學生舞蹈比賽、全國學生音樂比賽、全國學生創意戲劇比賽及全國師生鄉土歌謠比賽)決賽參賽資格證明書，嘉義市召開「嘉義區110學年度高級中等學校入學推動工作小組第2次縣市聯席委員會議」決議為維護該等因疫情停賽學生權益，持前揭參賽資格證明書者，納入該區高級中等學校免試入學多元學習表現項目並視同「優等」採計分數。

▲ 。（圖／嘉義市政府提供）


市長黃敏惠表示，十二年國民基本教育核心願景在於成就每一個孩子適性，並揚才、終身學習。市府尊重教育部在防疫為優先之前提下停辦該團體賽決賽，但同時為肯定學校老師與同學投入全國學生表演藝術類競賽活動的努力及付出，也應給予適當的鼓勵機制。

嘉義市教育處處長林立生表示，因應教育部停辦109學年度全國學生表演藝術類四類賽事，主動召開本區入學推動工作小組會議，對於持有教育部核發參賽證明者，納入本區高級中等學校免試入學多元學習表現參採之項目，同時將108學年度因疫情停止辦理之「108學年度全國學生表演藝術類競賽」(全國學生舞蹈比賽、音樂比賽、創意戲劇比賽、鄉土歌謠比賽)決賽參賽資格證明書，一併納入採計之列，並適用110、111及112學年度參加本區高級中等學校免試入學之學生。

▲ 。（圖／嘉義市政府提供）


嘉義區110學年度高級中等學校免試入學各項超額比序積分結算日採計至110年4月30日止，免試入學委員會將於5月25日公告審查結果(https://cyc.entry.edu.tw)，欲參加本區免試入學分發之學生，別忘了於110年6月28、29日進行報名作業。

▲ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 。（圖／嘉義市政府提供）

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