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高中免試入學簡章出爐　總名額21萬、7/6放榜

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲教育部公告高中職免試入學招生簡章。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（15日）公告110學年度高級中等學校免試入學招生簡章，110學年度總名額計21萬660名，占核定招生總名額91.42%，各就學區皆達85%以上免試入學名額的政策目標，預計7月6日放榜，7月8日報到。

教育部指出，各就學區招生簡章，含括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、超額比序方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會主委學校網站免費下載，也可至110年國中畢業生適性入學宣導網站連結至各直轄市、縣（市）12年國教網查詢，各區簡章並同步發售。

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此外，教育部也提到，為維護大陸地區東莞台商子弟學校、華東台商子女學校、上海台商子女學校的學生就學權益，110學年度延續109學年度作法，由台商子女學校分向各區集體報名，依學生所在戶籍，向戶籍所在地就學區申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業，協助學生選擇理想的高級中等學校就讀。

教育部表示，為輔導學生適性入學，並使學生熟悉所在就學區超額比序項目積分採計方式，各區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，希望透過1月及4月二階段學生志願選填結果，搭配上述適性入學宣導網站，以及導師、輔導老師與家長共同討論，協助學生瞭解所填志願校科的學習內容，以及未來發展與志願相符程度。
 

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