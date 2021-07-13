微解封首日！他曝「公車、捷運爆滿」　網嘆：社畜只能去死一死？

▲微解封首日的捷運。（圖／翻攝自PTT）



實習記者周依儒／綜合報導

今日是微解封第一天，不少地方已經開放，許多人也回到辦公室辦公。有網友就分享，今天公車、捷運大爆滿，尤其是捷運仍維持7分鐘一班，導致車廂人潮變多更擁擠，讓他直呼「病毒死翹翹了？」

不少網友在PTT上分享今早大眾交通工具的現況，其中一名直呼，「超屌的，滿滿滿，我還以為病毒死翹翹了，疫苗都打光光了，應該很安全？是吧？」而另一名網友則抱怨，現在許多公司都要求員工回來上班了，但北捷還是跟之前未解封一樣，7分鐘才來一班車，讓車廂變得跟疫情前差不多擠，讓他感嘆「社畜是不是只能去死一死？」並呼籲「微解封捷運公車是不是該離峰增班了？」

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▲▼網友發文指出微解封首日人潮湧現。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友回應表示，「社畜八仙過海，自求多福」、「路上車子幾乎快恢復疫情前」、「現在還沒塞爆只差在學生還沒回來，上班的都回來了」、「我家樓下私人托嬰今天都開始帶了」、「還是跟平常通勤日一樣多啊！」、「客運跟著政府三級，沒解除都減班」。

不過，根據台北捷運公司統計，13日上午6點到9點的通勤時段，運量約為18.6萬人次，相比三級警戒前的最後一個週二5月11日，運量有44.8萬人次，落差幅度仍有6成之多。

▲微解封首日，北捷運量尚未有明顯增加。（圖／記者屠惠剛攝）

