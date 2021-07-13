　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

流產後再懷孕！努力8個月沒保住...她一句話催淚：抱在手上才真的

▲妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲有些人妻的求子路相當艱辛，這背後得歷經許多考驗。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者周依儒／綜合報導

「有時候不幸的事，也會發生在善良的人們身上。」新光醫院婦產科醫師何鎮宇近日分享一對夫妻的求子路故事。他表示，一名患者在經歷流產後再度懷孕，不過卻在懷孕約8個月時又發生憾事，但這名患者卻仍暖心寫了卡片感謝醫生的照顧，其中一句「只有抱在手上才是真的！」讓人感到十分鼻酸又心疼。

何鎮宇在臉書粉專《小宇醫師 - Dennis 婦產職人紀事錄》分享An小姐的故事，他寫道，An小姐長相清瘦、頭髮長長的，在經過門診諮詢後並吃了兩周的排卵藥順利懷孕，而在備孕期間有時是An小姐獨自前往，有時老公也陪同前來，他形容An小姐夫妻兩人，「郎才女貌，老公是個很正面積極的人，平常也很忙碌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

何鎮宇表示，由於他的門診在下午時段，常常會碰到病人是上班請假，或是提早下班，也有不少是趕在關診前勉強抵達，但An小姐總是向他說，「沒關係啊，時間我都可以配合。」何鎮宇也形容An小姐總是很有禮貌，都可配合、是很乖的孕媽媽，不過在言談間卻總感覺她似乎有種說不上來的疲憊感。

▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲An小姐夫妻和醫師都滿心期待腹中胎兒的成長。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

在何鎮宇替An小姐看診期間，寶寶起初很穩定，因此他和An小姐夫妻都很期待腹中胎兒的成長，而An小姐的老公也提起了上一胎抽羊水後的流產事故，雖然醫學上未必有因果，但仍能感覺到他們籠罩著過去的陰影；沒想到悲劇卻又發生，「這一胎原本平順的旅程，直到子宮頸無聲無息地變短，安排了第一次子宮頸環紮術，第二次緊急環紮手術時羊膜更作勢要從子宮頸露出，我們想盡力守住腹中胎兒，但⋯終究還是迎來百感交集的一刻。」

但縱使失去寶寶，An小姐卻仍溫暖的親手寫了一張卡片給何鎮宇，除了感謝何醫生在這8個月的幫忙外，還很抱歉自己在疫情期間住院是否會造成醫護人員負擔，尤其令人不捨的是，An小姐感嘆自己在求子路上總是少了點幸運，「求子的路上總是少那麼一點幸運，凡是盡可能齊全準備好，但就是少了幸運，再次體認到只有抱在手上才是真的！由衷感謝何醫生陪我們夫妻走完這8個月的旅程，縱使結果令人遺憾，也不確定下次旅程何時開始或就告一段落。」堅強語氣令人鼻酸又不捨。

此段故事也讓何鎮宇不禁想起了韓劇《機智醫生生活》中的台詞，「有時候不幸的事，也會發生在善良的人們身上。」感嘆「我們深刻體會了，悲傷與安慰，於是她的求子之路，仍繼續展開著；而在我的醫學生涯，亦是不斷地學習。」An小姐也向《三立新聞網》表示，雖然故事很悲傷，但如果能有鼓勵的意義也很好，更希望自己的故事能幫助到一同在求子路上努力的人。

 
ET快訊
iPhone 13四機型價格曝光！　最低不到2萬入手
嫩妹打完疫苗「罩杯A→C」　專家曝原因
微解封首日！他曝「公車、捷運爆滿」　網驚：還維持三級減班？
WHO不建議混打？　柯文哲搬論文「這順序」效果好
登記AZ被罵翻！焦糖驕傲反擊「想混打國產」　網看傻：政府有准
18歲↑選AZ最新人數曝光！　7／16簡訊通知預約
快訊／台中小黃運將確診「重症插管」　車行+乘客25人採檢出爐
快訊／桃園快遞員確診！　67名接觸者再抓出1人染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

登記AZ被罵翻！焦糖驕傲反擊「是想混打國產」　網看傻：政府有准許？

台積電再爆員工確診！竹苗17處完整足跡曝光　匡列14人採檢

餐飲業、醫護都苦！她號召20店家「免費送餐」網譽：桃園賈永婕

「甜茶」倒在「古一」肩上畫面甜翻全網！兩人超強駕馭力碾壓紅毯

BNT留給學生「大學生也打不到」！　第16順位苦主嘆：何時能打到

預言即使0確診「7／26也不會開放餐廳內用！」　醫師曝1原因

高雄莫德納剩13萬劑「六都第二」　衛生局一張圖曝真相：根本不夠

微解封百貨人潮多一成　業者：2種來客量增加最多

微解封首日！他曝「公車、捷運爆滿」　網嘆：社畜只能去死一死？

微解封第一天驚喜！合歡山武嶺降冰雹　遊客興奮錄影

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

BNT留給學生「大學生也打不到」！　第16順位苦主嘆：何時能打到

預言即使0確診「7／26也不會開放餐廳內用！」　醫師曝1原因

高雄莫德納剩13萬劑「六都第二」　衛生局一張圖曝真相：根本不夠

微解封百貨人潮多一成　業者：2種來客量增加最多

微解封首日！他曝「公車、捷運爆滿」　網嘆：社畜只能去死一死？

微解封第一天驚喜！合歡山武嶺降冰雹　遊客興奮錄影

彰化再爆1死！萬華家族群聚傳播鏈　60多歲男搶救61天亡

基隆嶼微解封開放預約　1012人搶登記！24日正式登島

台南疫苗使用率約83.32％　近30萬市民施打第一劑疫苗

怎樣都能嫌！急診醫嘆「疫苗巨嬰」永不滿意　中肯言論酸民閉嘴了

台南山區下午急降雨！道路淹水路樹傾倒　雷擊致部分區域停電

曾總談洋將規劃　歐飛登回先發近期有望一軍登板

大媽網戀愛上壞人變車手　助提百萬黑心錢

BNT留給學生「大學生也打不到」！　第16順位苦主嘆：何時能打到

密錄器藏椅子對準女學生裙底　北市貴族學校班導竟是偷拍狼！　

對抗中國影響力　彭博：拜登政府擬推亞洲多國「數位貿易協議」

他拿「抵債槍」示威爆拉扯　友人右臉中彈顏面骨折

香港要區議員宣誓擁護《基本法》　至少192人辭職

池昌旭恐嚇：下車就爆炸　《極速引爆》登韓票房冠軍！台宣布上映

1萬塊明天入帳！　全職勞工生活補貼首批共1.4萬人合格

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

生活熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

莫德納預計第4輪8/5開打！

快訊／今日新增28本土、另增6死

越早登記越早打疫苗？唐鳳「是看出生年」：無關序號

市場都在問「打AZ還是莫德納？」胡采蘋曝：我選AZ

要先「意願登記」才能打疫苗？　指揮中心曝流程

用LINE點餐！他少打1字「拿到300元爆量鹹酥雞」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

陳時中：10類接種對象不再新增

登記成功！健保快易通「卻卡1小時」　還有3招能預約接種

午後大雨特報來了！10縣市警戒

颱風恐生成時間曝　「有的預測來台灣」

更多熱門

相關新聞

16歲女突然懷孕　孩子父是12歲弟

16歲女突然懷孕　孩子父是12歲弟

印度北方邦諾伊達市(Noida)近來發生一起誇張事件，一名16歲少女近來工作時被老闆發現懷孕，沒想到孩子的父親竟然是她12歲弟弟，更誇張的是，2人間的亂倫關係媽媽其實知情，但卻沒有任何作為，目前12歲少年因為涉嫌性侵被送到少年監獄中。

軍人妻外遇　小王陪流產辯：不是我的種

軍人妻外遇　小王陪流產辯：不是我的種

19歲女馬桶產嬰　嬤、父丟前鎮河被訴

19歲女馬桶產嬰　嬤、父丟前鎮河被訴

鄰居送2條魚！她嗨「肚子都卵」求料理法

鄰居送2條魚！她嗨「肚子都卵」求料理法

「公鼠懷孕」遭疑不合倫理　作者撤論文

「公鼠懷孕」遭疑不合倫理　作者撤論文

關鍵字：

何鎮宇懷孕流產

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

莫德納預計第4輪8/5開打！

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

快訊／今日新增28本土、另增6死

超模胸形全都露稱霸紅毯

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

越早登記越早打疫苗？唐鳳「是看出生年」：無關序號

市場都在問「打AZ還是莫德納？」胡采蘋曝：我選AZ

更多

最夯影音

更多
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面