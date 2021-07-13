流產後再懷孕！努力8個月沒保住...她一句話催淚：抱在手上才真的

▲有些人妻的求子路相當艱辛，這背後得歷經許多考驗。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



實習記者周依儒／綜合報導

「有時候不幸的事，也會發生在善良的人們身上。」新光醫院婦產科醫師何鎮宇近日分享一對夫妻的求子路故事。他表示，一名患者在經歷流產後再度懷孕，不過卻在懷孕約8個月時又發生憾事，但這名患者卻仍暖心寫了卡片感謝醫生的照顧，其中一句「只有抱在手上才是真的！」讓人感到十分鼻酸又心疼。

何鎮宇在臉書粉專《小宇醫師 - Dennis 婦產職人紀事錄》分享An小姐的故事，他寫道，An小姐長相清瘦、頭髮長長的，在經過門診諮詢後並吃了兩周的排卵藥順利懷孕，而在備孕期間有時是An小姐獨自前往，有時老公也陪同前來，他形容An小姐夫妻兩人，「郎才女貌，老公是個很正面積極的人，平常也很忙碌。」

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何鎮宇表示，由於他的門診在下午時段，常常會碰到病人是上班請假，或是提早下班，也有不少是趕在關診前勉強抵達，但An小姐總是向他說，「沒關係啊，時間我都可以配合。」何鎮宇也形容An小姐總是很有禮貌，都可配合、是很乖的孕媽媽，不過在言談間卻總感覺她似乎有種說不上來的疲憊感。

▲An小姐夫妻和醫師都滿心期待腹中胎兒的成長。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

在何鎮宇替An小姐看診期間，寶寶起初很穩定，因此他和An小姐夫妻都很期待腹中胎兒的成長，而An小姐的老公也提起了上一胎抽羊水後的流產事故，雖然醫學上未必有因果，但仍能感覺到他們籠罩著過去的陰影；沒想到悲劇卻又發生，「這一胎原本平順的旅程，直到子宮頸無聲無息地變短，安排了第一次子宮頸環紮術，第二次緊急環紮手術時羊膜更作勢要從子宮頸露出，我們想盡力守住腹中胎兒，但⋯終究還是迎來百感交集的一刻。」

但縱使失去寶寶，An小姐卻仍溫暖的親手寫了一張卡片給何鎮宇，除了感謝何醫生在這8個月的幫忙外，還很抱歉自己在疫情期間住院是否會造成醫護人員負擔，尤其令人不捨的是，An小姐感嘆自己在求子路上總是少了點幸運，「求子的路上總是少那麼一點幸運，凡是盡可能齊全準備好，但就是少了幸運，再次體認到只有抱在手上才是真的！由衷感謝何醫生陪我們夫妻走完這8個月的旅程，縱使結果令人遺憾，也不確定下次旅程何時開始或就告一段落。」堅強語氣令人鼻酸又不捨。

此段故事也讓何鎮宇不禁想起了韓劇《機智醫生生活》中的台詞，「有時候不幸的事，也會發生在善良的人們身上。」感嘆「我們深刻體會了，悲傷與安慰，於是她的求子之路，仍繼續展開著；而在我的醫學生涯，亦是不斷地學習。」An小姐也向《三立新聞網》表示，雖然故事很悲傷，但如果能有鼓勵的意義也很好，更希望自己的故事能幫助到一同在求子路上努力的人。