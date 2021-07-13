新北風景區微解封首日現況曝　觀旅局：人車量逾40％該關閉就關閉

記者蔡文鈴／新北報導

7月13日起全國「微解封」，各地方風景區、場館可「有條件開放」。新北市觀旅局長張愛晶下午於疫情記者會說明因應作為，針對各風景區已開設人潮儀表板監控，只要人車流量達到40％就會啟動管制，該關閉會隨時關閉。

新北市級風景區採降載開放，包括十分瀑布園區、碧潭風景區、瑞芳風景特定區（九份、侯硐），烏來風景區不開放。

開放的登山步道包括，新店直潭山步道、三峽白雞山步道、坪林湖桶古道、雙溪楊廷理古道、平溪菁桐古道、石碇伏獅山步道、深坑大崎嶺步道、淡水三空泉登山步道、三芝二坪頂登山步道。

風景區假日開設人潮儀表板監控人車流，人數容留量不得超過40％，停車量不得超過40％。登山步道口都設有實聯制，涼亭設施持續關閉，登山口周遭停車場停車數達40％就會啟動車流管制。

張愛晶表示，今天是微解封首日，各風景區遊客零星。她提醒民眾，於戶外活動必須全程佩戴口罩，周邊店家不能內用、不提供試吃，必須嚴守防疫低度活動，風景區視人流狀況，該關閉隨時關閉。

藝文場館部分仍以室內持續關閉、室外局部開放。圖書館提供線上預約定點取書，以及閱讀便利包、宅配獨享包。博物館、藝文園區室內空間，持續關閉；藝文中心持續暫停開放，僅受理表演團體 無觀眾排練，目前沒有人申請。

博物館、藝文園區戶外空間採局部開放，遊具、遊戲區不開放，民眾參觀需全程佩戴口罩，維持社交距離，場內採取人流控管。

【新北微解封景點】

1.金山區：金山遊客中心、獅頭山公園步道 （涼亭、廣場、花架迴廊仍封閉）

2.三芝區：二坪頂登山步道

3.貢寮區：龍洞灣岬步道、草嶺古道、桃源谷步道、遠望坑親水公園、福隆遊客中心、福容貝悅大飯店（僅供訂房服務）、萊萊秘境咖啡（週末營業，僅供外帶）

4.新店區：直潭山步道

5.三峽區：白雞山步道

6.雙溪區：雙溪-貢寮楊廷理古道

7.坪林區：胡桶古道

8.平溪區：菁桐古道、十分瀑布園區

9.淡水區：三空泉登山步道

【新北市藝文場館微解封管制】

一、圖書館：全市105處圖書館，包括總管、各分館及圖書閱覽室，皆不開放

二、博物館

室內不開放、室外局部開放：鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館

不開放：坪林茶葉博物館、烏來泰雅民族博物館

四、藝文中心

不開放：新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、樹林藝文中心、新版藝廊、美麗永安生活館、府中15

五、園區

室內不開放、室外局部開放：空軍三重一村、板橋435藝文特區、板橋放送所、斬龍山遺址文化公園

不開放：國定古蹟林本源園邸、新北客家文化園區

▼新北微解封指引。（圖／新北市政府提供）

