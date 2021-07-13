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解封下殺24h　王品系列餐券「西堤、陶板屋」最低562元

東森購物網主打王品系列餐券一日快閃解封下殺（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網推出王品系列餐券一日快閃解封下殺。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

今（7/13）起迎來微解封，超商、賣場相繼祭出限時咖啡優惠活動，電商平台也有促銷，東森購物網主打王品系列餐券一日快閃解封下殺，西堤牛排、陶板屋餐券最低一人只要562元，使用時間無限制，可趁便宜先買入手。PChome 24h購物、博客來則推微解封必備品，個人防疫及居家環境清潔消毒工作仍不能馬虎。

東森購物網今有一日限定VIP隱藏版特賣會，主打精選人氣美食餐券優惠促銷，除了「這一鍋皇室秘藏鍋物」雙人套餐券特價1,160元，Tasty西堤牛排或陶板屋等餐券一次買20張，活動特價11,240元，平均一人562元，在此檔活動中，其他如夏慕尼鐵板燒、王品牛排、藝奇日式料理等王品系列餐券也有限時解封下殺，不僅全省通用，因無使用期限，想省荷包可先買起來，等疫情過了餐廳開放內用後，就能揪朋友一起去享用美食吃好料。此外，搭配「Lucky一夏 天天77折up」年中活動，消費滿額登記抽Dyson V7 Fluffy無線吸塵器、BT21水晶球。

微解封實施後，民眾增加外出次數，PChome 24h購物觀察防護設備及居家環境清潔消毒需求也隨之提升，7/8～7/11對比7/4～7/7，站上口罩、防護衣、護目鏡等商品銷量成長5成，洗手及消毒相關亦有3成成長。站上續推多項相關優惠活動，7/12起購買「櫻桃小丸子翱翔款醫用口罩」特價588元、大人小孩都適用的「日本獅王趣淨洗手慕斯（清爽柑橘）2瓶4補充包」特價459元，另有P&G品牌週全面4折起，加碼送LINE POINTS 5%、Surface品牌週限量送777P幣、Dyson品牌週消費滿額登記送好禮等好康。

醫用口罩、洗手慕斯（圖／PChome 24h購物提供）

▲櫻桃小丸子翱翔款醫用口罩特價588元。（圖／PChome 24h購物提供）

博客來推出「微解封必備」專區（圖／博客來提供）

▲博客來推出「微解封必備」專區。（圖／博客來提供）

針對清潔防護需求，博客來也推出「微解封必備」專區，主打啟動自我保護商品及清潔消毒用品，如防疫防護面罩、迷你UV殺菌、多用途防疫觸控筆，以及口罩、防護衣、外出涼感機能服飾等，做好各項防疫準備工作之外，炎夏出門又能隨時保持舒適感。而部分上班族將回歸工作崗位，其中推薦給通勤族的不勒肩筆電包及11卡收納卡包，多層次收納空間，可減少拿取識別證、信用卡採買接觸的面積，做好零接觸。

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