帶健保卡「5步驟」搞定！超商開放「預約打疫苗」　還享買1送1優惠

▲民眾即日起可至超商預約打疫苗。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「COVID-19公費疫苗預約平台」採登記、預約、接種等3階段執行，首輪將在7月16日正式開打，即日起至15日下午5時止開放有收到簡訊通知之符合資格民眾「預約打疫苗」，除可透過指定網站、或健保快易通預約外，也提供超商、藥局、衛生所插健保卡完成預約，7-11表示只要至門市ibon機台最快「5步驟」就可完成疫苗預約，還能享有優惠好康。

▲5步驟就能完成疫苗預約。

即日起至7月15日下午5時止，符合接種疫苗資格之民眾可持健保卡至全台7-11門市完成疫苗預約，預約流程僅需「5步驟」，首先先到ibon機台首頁點選「COVID-19公費疫苗預約專區」，接著插入健保卡檢視資格，再來輸入個人手機號碼，緊接著就可選擇預約注射地點、時間，最後核對資料並完成確認即完成預約。

另，完成疫苗預約後也將獲得1張專屬優惠小白單，7月27日前凡持小白單享4大類別、超過40款商品享超值優惠，包括有洗髮乳、護髮油買1送1等，或是任選指定商品2件49元、59元等折扣。

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