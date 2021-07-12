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3色漸層美翻！超商喝得到「西瓜牛奶冰沙」　還放了巧克力晶球

▲▼全家推「西瓜牛奶酷繽沙」。（圖／業者提供）

▲超商最新「西瓜牛奶酷繽沙」報到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！繼夏天首發的的芝士葡萄後，超商又推最新「西瓜牛奶酷繽沙」，選用花蓮西瓜製成冰沙後，搭配煉乳冰淇淋、哈密瓜果醬打造夏日清爽滋味，且還有紅白綠3色絕美漸層，欠喝又欠拍，7月14起限量開賣，把握機會嚐鮮一波。

▲▼全家推「西瓜牛奶酷繽沙」。（圖／業者提供）

▲紅白綠3色漸層超吸睛。

全家去年首度推出添加跳跳糖的西瓜酷繽沙，2周狂賣15萬杯，今年再度搬出這熱門口味，還是升級後回歸，嚴選花蓮西瓜製成冰沙後加進巧克力晶球增添口感，接著層層堆疊哈密瓜果醬、煉乳冰淇淋，打造吸睛紅白綠漸層外型，7月14日正式開喝。

▲▼雪糕界的愛馬仕「Ghana巧克力脆皮雪糕」。（圖／翻攝龍鳳食品粉專）

▲雪糕界的愛馬仕「Ghana巧克力脆皮雪糕」。（圖／翻攝龍鳳食品粉專）

另，7-11近日也獨賣被網友譽為「雪糕界愛馬仕」的Ghana巧克力脆皮雪糕，使用高級可可豆製作而成，外層還裹上黑巧克力餅乾，大口咬下先是感受到酥脆口感，接著是滿滿Ghana巧克力搭配冰淇淋的濃郁口感，還有罪惡牛奶香，巧克力控趕緊衝吃。

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