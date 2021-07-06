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小確幸來了！速食店連19天「7夯品買1送1」　牛排堡、脆雞堡一次吃

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1回來了！人氣速食品牌「漢堡王」宣布祭出「7大夯品買1送1」，包括牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、美式咖啡、可樂等吃喝一次滿足，7月13日至31日連19天限時登場。另，摩斯漢堡7月份也有指定4天「大薯買1送1」，通通必須筆記怒吃一波。

▲▼漢堡王買1送1。（圖／業者提供）

▲漢堡王7大品項限時19天買1送1。

許願解封日！漢堡王搶先推出「7大夯品買1送1」的解憂優惠，品項有牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、薯條、冰美式研磨咖啡及大杯可樂等通通買1送1，7月13日至31日限時登場，此優惠僅開放於臨櫃點餐及使用官網訂餐並前往門市自取，提醒機場、兒童樂園、竹科台積P1等門市不適用，速食控這一波小確幸也要領起來。

▲▼摩斯漢堡推A+B任選組合最低69折就能吃到。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推A+B任選組合69元就能吃到。（圖／業者提供）

另，摩斯漢堡也於今（6）日、明（7）日、21日、22日指定4天祭出「大薯買1送1」優惠活動，只要用45元就能爽吃2份大薯，上午10時30分後提供販售。另針對下午2點過後的下午茶時間也有「A+B任選69元」組合餐，A區點心提供抹茶紅豆米派、北海道栗南瓜可樂餅、金魷魚薯餅組、雞腿塊薯條組，搭配B區飲品有冰紅茶、無糖冰紅茶、玉米濃湯、摩斯咖啡等，原價最高100元用69元就能吃到，8月31日前限定登場。

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