迎微解封！超商賣場「咖啡優惠」懶人包　連3天買1送1、第2杯半價

▲超商賣場「微解封咖啡優惠」一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台3級警戒續延至7月26日，但明（13）日起各行業將迎來「微解封」，為慶祝疫情稍微趨緩，防疫規定也有鬆綁，4大超商、2大賣場祭出限時「咖啡優惠」，包括咖啡全品項第2杯半價、連3天買1送1等，還有整個7月現煮咖啡通通享優惠，無論是上班族、婆媽們通通要筆記開喝。

▲全聯消費滿額就可用最低10元加購咖啡。

●家樂福

歡慶微解封！家樂福全台超市、量販店祭出「整個7月現煮咖啡我請客」限時優惠，即日起至7月14日「冰、熱美式買1送1」；7月15日至21日「冰、熱拿鐵咖啡單杯特價30元；7月22日至28日「冰、熱美式咖啡買1送1」；7月29日至8月4日「冰、熱拿鐵咖啡單杯特價30元」，數量有限、售完為止，提醒活動期間如遇新開幕店咖啡優惠活動須擇1進行。

●全聯

全聯即日起至9月30日推出「早上來買菜，喝杯咖啡真自在」活動，只要於中午12點前在門市單筆消費滿200元，即可以10元或15元加購OFF COFFEE熱美式、冰美式，20元或25元加購OFF COFFEE 熱拿鐵、冰拿鐵。

▲全家推限時3天咖啡買1送1集章活動。

●萊爾富

萊爾富於7月12日、19日、26日、8月9日在Hi-Life APP推出周一「大杯咖啡買6送6（限同品項）」優惠活動，包括大杯冰、熱美式或拿鐵通通有。

●7-11

7-11於7月13日至15日止祭出限時3天「微解封新生活」活動，包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA等CITY系列全品項任選「第2杯半價」，以CITY CAFE中杯美式咖啡為例，1杯只要26元就能爽喝，上班族把握機會。

●全家

全家於7月13日至15日連3天推出「Let’s Café買1送1集章趣」活動，期間凡購買指定Let’s Café品項1杯即可集點1章，每1個章可兌換同品項商品，包括大杯經典美式、拿鐵以及中杯單品美式、拿鐵通通享優惠，7月16日至25日須兌換完畢 。另，即日起至26日止還有蘋果派、吉比花生酷繽沙買1送1優惠。

●OK mart

OK mart於7月13日至16日推出「OK Cafe莊園級大杯美式、拿鐵買2送2（限同品項）」優惠，再加碼於OK Cafe雲端祭出莊園級大杯美式、拿鐵10杯直接打5折（限同品項），並送1000點會員點數。

▲OK mart連4天有莊園級大杯美式、拿鐵買2送2優惠。（圖／記者蕭筠攝）

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