等到了！foodpanda「7月超殺優惠碼」　瓦城、摩斯打8折還免外送費

▲foodpanda7月份折扣碼懶人包來了。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

尚未迎來解封日，美食餐廳依舊禁止內用，三餐還是要靠外送、外帶。終於等到外送平台foodpanda的「7月份超殺限定折扣碼」，不僅有全平台消費滿額免外送費，還有紅茶買1送1以及摩斯、瓦城也有8折折扣，把握機會領一波。

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▲瓦城集團也有滿額打8折優惠。（圖／業者提供）

●全平台

1.即日起至7月18日全平台消費滿150元「享免費外送」，每人限用一次，數量有限、兌完為止。活動有效期限至7月18日，優惠碼詳見LINE官方帳號。

●美食外送

1.即日起至7月31日每日下午2點至4點於指定人氣飲料店訂餐滿200元，輸入優惠碼「DRINK7」享7折優惠，最高折抵80元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至7月14日下單漢堡王3款雙人餐，輸入優惠碼「BKJUL」即享7折優惠，每人限用3次，餐點包括經典華堡雙人餐、總匯辣雞腿雙人餐及Q彈海老雙人餐，每單限點1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至8月2日下單必勝客個人獨享餐，輸入優惠碼「PHJUL」即享折30優惠，每人限用3次。提醒部分店家不適用，每單限點1次，數量有限、兌完為止。

4.7月12日至7月25日下單肯德基滿299元，輸入優惠碼「KFCJUL」即享折50優惠，每人限用3次。限於指定店家使用，數量有限、兌完為止。

5.即日起至7月13日下單「八方雲集寒天真傳特調紅茶買1送1」，免輸入優惠碼，限指定店家使用，每日數量有限、兌完為止。

6.即日起至7月14日下單「瓦城集團（含瓦城、大心、時時香、1010湘、YabiYabi、非常泰）滿300元打8折」免輸入優惠碼，限指定店家使用，每日數量有限、兌完為止。

7.即日起至7月15日下單「TEATOP第一味翡翠洛神茶享8折優惠」，免輸入優惠碼，數量有限、兌完為止。

8.即日起至7月19日下單「摩斯漢堡獨享套餐打8折」，免輸入優惠碼，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨

1.即日起至7月31日生鮮雜貨精選店家，凡輸入優惠碼「H79」全面79折，最高現折100元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。活動有效期限至7月31日，限訂購foodpanda生鮮雜貨指定商店，數量有限、兌完為止。

2.7月8日至8月1日為歡慶OPEN小將生日，7-11滿177元輸入優惠碼「H711」即享折50元優惠，每人限用2次，每日限時上午11時至晚上11時59分使用。提醒限訂購foodpanda生鮮雜貨「7-11系列分店」，數量有限、兌完為止。

3.7月12日至7月28日免優惠碼下單就有折扣，家樂福滿599元即享折60元優惠，數量有限、兌完為止。

4.7月21至7月31日愛買消費滿499元，輸入優惠碼「H150」享75折優惠，最高折抵150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取

1.即日起至7月31日首次使用外帶自取功能，輸入優惠碼「PUNEW6」享6折優惠，最高現折100元。提醒活動有效期限至7月31日，數量有限、兌完為止。

2.即日起至7月31日免輸入優惠碼「外帶自取人氣店家最低79折起」。活動有效期限至7月31日，數量有限、兌完為止。

3.即日起至7月31日免輸入優惠碼「質感餐廳外帶自取最低79折起」，活動有效期限至7月31日，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至7月31日「JCB信用卡獨家優惠」，全平台消費滿300元，輸入優惠碼「PSJCB007」折100元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至7月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，全平台消費滿200元，輸入優惠碼「PS7LINEPAY」可享88折優惠，最高可折50元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至7月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至中午11時，消費滿100元，輸入優惠碼「PSLPearly7」享85折優惠，最高可折50元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

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