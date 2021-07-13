國旅今起回歸！業者怨9人團可行性低　觀光局曝「3原則」新玩法

▲受疫情影響，淡水老街店家鐵門拉下，觀光客也非常稀少。（圖／記者陳雕文攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心宣布今（13）日起微解封，交通部鬆綁旅行社組團限制，開放9人以內國旅團組團業務，不過業者卻認為可行性不高。觀光局表示，可以短距離、少人數及短天(時)數包裝旅遊商品，如半日遊、下午出發隔日上午返回等遊程。

觀光局表示，配合疫情指揮中心公告，適度鬆綁旅行業得依據旅行業辦理團體旅遊管理措施辦理9人以下(含隨團服務人員)之小型旅行團。

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不過旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，在旅遊業行程中，小包團本來就佔極少數，由於旅客人數少，業者訂房、餐廳、租車等都沒有優惠，旅客還得支付導遊、領隊費用，每人團費可能再漲2、3成，此舉對業者恐沒有幫助。

▲旅行業者嘆，鬆綁9人團對業者幫助不大。（圖／記者黃士原攝）

對此，觀光局表示，由於微解封後餐飲須符合食藥署「餐飲業防疫管理措施」及地方政府相關防疫規定，在大部分地方政府並未開放餐廳內用情況下，跨區長距離移動包含多餐之行程較難包裝。

在與旅行公會及其他業者討論後，旅行業者得以短距離、少人數及短天(時)數包裝旅遊商品，業者可發揮創意在符合中央及地方相關規範下包裝短距離半日遊或其他創意產品，例如餐食外帶或選擇近距離遊樂區半日遊，抑或是下午出發隔日上午返回之遊程。

觀光局表示，將在防疫安全前提下持續協助旅行業者，配合中央及地方就疫情變化所定相關防疫管制規範，妥適調整各項措施。