陸將限制「未接種疫苗者」　禁入醫院等公共場所

▲中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為推進新冠病毒疫苗接種普及，中國大陸各地方政府陸續宣布，將限制「未接種疫苗者」出入公共場所。以已發出公告的浙江省寧海、青田兩縣為例，原則上分別自25、21日起，將不允許未接種人員，進入醫療機構駐院部門、學校、圖書館、博物館等地。

據《瀟湘晨報》報導，浙江省寧波市寧海縣11日晚間公告，為切實做好新冠肺炎疫情常態化防控，加快推進新冠疫苗接種，建立全民免疫屏障，發布有關事項通報。

▲大陸民眾進入商場前，必須先掃健康碼，完成健康登記。（圖／CFP）

通報第一條就表明，凡年滿18周歲以上（戶籍不限）無疫苗禁忌症人員均須接種，在7月25日前完成第一針劑接種，8月25日前完成第二針劑接種。請適齡未接種人員持本人身份證盡快前往就近疫苗接種點接種疫苗，以免給工作、生活、學習、出行等方面帶來不便。

寧海縣要求，7月12日起，機關企事業單位、醫療機構、車站、高鐵站、養老院、學校、賓館、酒店、商場、超市、健身房等人員密集場所，要查驗出入者是否有新冠疫苗接種紀錄標籤，對未接種者進行登記，各機關企事業單位未接種者一律暫停外出療休養活動。

除此之外，寧海政府要求7月25日前，全縣黨政機關、企事業單位幹部職工和廣大黨員除禁忌症外，應「實現接種清零」。各類單位應承擔應接盡接的主體責任；7月25日起，原則上不允許未接種人員（禁忌症者除外）進入醫療機構住院部、養老院、學校（幼兒園、托兒所、校外培訓機構）、圖書館、博物館、監所等重點場所。

除了寧海縣外，浙江麗水市青田縣，也於9日發布相關通知，要求全縣機關企事業單位，和車站、學校等人員密集場所對未接種人員進行登記，21日起，原則上不允許未接種人員（禁忌症除外）進入醫療機構住院部、養老院、托兒所、學校（幼兒園、校外培訓機構）、圖書館、博物館、監所等重點場所。

值得注意的是，寧海、青田兩縣政府，還對入境人員要求，其居家健康觀察和日常健康監測期間共同生活居住人員均須接種疫苗，否則居家審核不予通過。

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