回應卡疫苗太誠實！羅秉成認「要拖不是問題」　朱學恒PO文開酸

▲行政院政委羅秉成。（圖／行政院提供）



記者黃可昀／綜合報導

台積電、鴻海與永齡基金會共同捐贈1000萬劑BNT疫苗，先前「卡疫苗」的爭議又再度被翻出來討論。行政院發言人羅秉成回應，「如果想擋，找個機會、借個題目，挑挑裡面的問題，說你這個文件不齊備」，要拖一兩個禮拜不是問題。正是以上言論引起外界注意，宅神朱學恒也酸說，「是不是好熟悉，之前就看過啦！」

羅秉成昨天（12日）召開記者會，感謝台積電與鴻海捐贈疫苗，被問到政府是否曾暗中擋疫苗時，他好像吃了誠實豆沙包，一五一十地回應「如果要拖，昨天晚上送來是9:30，合理的時間給個兩三天，好好審閱沒有問題吧」，如果真的有心想擋，行政院收到資料的當下，何不找機會挑文件裡的毛病，「說你這個文件不齊備，那個內容還有待補正，弄個一兩個禮拜沒有問題吧？」

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雖然這段話說得有道理，但似乎有點自打嘴巴，朱學恒就在臉書開酸，「是不是好熟悉，之前就看過啦，你是不是把腳本跟聲明念反了，不然怎麼讓大家覺得好熟悉呢？」

網友紛紛在底下回應，「中午看直播時，看到他竟然誠實的說出這麼多似曾相識的擋法…我也是滿頭問號」、「是不小心說溜嘴，還是偷吃到誠實豆沙包呢」、「不小心把操作手法公布了」、「這也太誠實，以為大家忘了原廠授權書事件嗎」、「他講的這些情節怎麼這麼似曾相識」、「所以5月開始都在卡」。