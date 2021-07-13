力拚25％覆蓋率！175萬劑AZ成主力　疫苗意願登記「今起收簡訊預約」　

▲如何提高疫苗接種率，是當前政府最大課題。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台積電、鴻海、永齡基金會向上海復星洽購1000萬劑mRNA新冠疫苗，三方12日證實已經完成政府捐贈程序，最快9月底從德國出貨。再加上慈濟也已完成簽約，未來有1500萬劑做後盾，台灣的疫苗施打率有望顯著提升，離群體免疫又更進一步。而政院日前推動的意願登記疫苗預約系統，登記者今起收到簡訊即可預約施打疫苗。

總統蔡英文日前表示，要在7月底前力拚疫苗覆蓋率到25％。隨著自購、捐贈共175萬劑AZ疫苗陸續到貨，行政院政委唐鳳先前透露，第一梯次會在7/12下午5點先做第一輪結算，若民眾在7/12下午5點前有在意願登記平台，且有勾AZ的話，才會收到簡訊預約資格。

現階段台灣的疫苗接種人口涵蓋率13.98％，不僅與其他國家相較不算高，更是落居全球後段班。為提升我國疫苗接種率，外界建議可參考美國科羅拉多州推出接種1劑疫苗，就能參加「疫苗樂透」，大獎是100萬美金。日前才有一名4寶媽中獎，大大減輕其撫養孩子的負擔。

對此，行政院發言人羅秉成說，樂透這種說法還沒聽說過，但會再想辦法吸引國人趕快來打疫苗。羅說，疫苗施打率因各縣市高低不同，各種因素影響都有，所以疫苗進口會陸續進來並提供給地方，避免疫苗過期。

羅秉成也強調，地方要買疫苗要考量到施打率，如何規劃施打是公權力的實施，一定要有合作跟配套。