萬磁王不夠看！他已接種2劑AZ、2劑輝瑞　自封「超級抗體人」

▲澳洲雪梨一名男子3個半月內共施打了2劑AZ和2劑輝瑞疫苗。(組圖/翻攝自推特/@tomleeaus)

記者張寧倢/編譯

來自澳洲雪梨的男子李湯姆(Tom Lee)在推特上發文稱,他目前共已接種了4劑新冠疫苗,從3月底開始,先是注射了2劑AZ疫苗,後來又打了2劑輝瑞/BNT疫苗,不但沒有出現任何不適症狀,還自認這是一項「抗體極大化」的計畫,目標就是要成為「超級抗體人」,還聲稱可以測試Delta變種病毒的「實力」。

If the Delta variant wants to test its strength it should come down to Greater Sydney pic.twitter.com/yKXB8Sq0oF