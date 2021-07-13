低收入者注意！確診後遺症高風險6族群曝光　女性高於男性

▲不少民眾因疫情產生焦慮，醫師建議要把防疫當成生活新常態，別預期解封就能恢復正常生活。



圖文／鏡週刊

對於「後新冠併發症」或「新冠長期症狀」，世界衛生組織（WHO）指出，約四分之一染疫者有持續至少一個月的症狀，約十分之一持續12週以上。而英國倫敦帝國學院（Imperial College London）最新研究更分析，高機率可能出現新冠後遺症有六大危險因子。

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英國倫敦帝國學院（Imperial College London）6月24日發表名為《Persistent symptoms following SARS-CoV-2 infection in a random community sample of 508,707 people》的研究，針對約五十萬名英國人展開調查，推估英國可能有超過200萬人經歷了「新冠長期症狀」。研究並發現，這些持續12週以上仍出現症狀的人，有37.7％至少有一種症狀，而有14.8％則出現三種以上症狀。

▼疫情下，如何恢復社會正常運作成為各國政府難題。英國近日登場的溫布頓網球賽，入場須持篩檢陰性或疫苗接種證明，但許多在草皮觀看球賽的民眾都未戴口罩。



該研究也交叉分析可能造成後遺症的危險因子，結果發現，出現新冠長期症狀的風險，女性比例高於男性，另會隨著年齡線性增長，每增加十歲、出現持續症狀的比例就增加3.5個百分點，此外，肥胖者、吸菸者（或吸電子煙）、曾因染疫住院，或是經濟收入較低者，在染疫後出現後遺症的比例也較高。

▼因應染疫後遺症，英國衛生署推出官方影片介紹「後新冠長期症狀」，一名男子現身影片，直指染疫後出現胸痛後遺症，「就像被火車撞過一樣」。

國外針對新冠後遺症的研究不少，美國組織FAIR Health追蹤約二百萬名染疫者的醫療保險記錄就發現，有近四分之一在感染後30天仍尋求治療。日本厚生勞動省的調查則發現，確診半年後有約二成仍有後遺症，包括疲勞、倦怠、呼吸困難、難以入眠，甚至掉髮等。



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