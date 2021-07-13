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馬英九71歲生日逢「微解封」　許願「1450別攻擊BNT是中國疫苗」

▲前總統馬英九出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

疫情指揮中心日前宣布，三級警戒於7月13日起開始「微解封」，這天同時也是前總統馬英九71歲的生日，他在臉書寫許下生日願望，希望國人有選擇疫苗的自由，1450在網路上攻擊BNT是「中國疫苗」的聲音別再出現，期盼各方以務實的態度面對疫情，放下意識形態。

馬英九說，今天開始，中央三級警戒「微解封」，部分管制措施鬆綁，但是地方政府基於民眾安全，仍然維持必要規範，包括餐廳禁止內用等。更值得我們關注而且欣喜的，是包括鴻海（永齡基金會）、台積電等民間企業購買BNT新冠肺炎疫苗，終於傳出好消息。期盼這批共計1千萬劑疫苗早日進來，稍稍舒緩國人「打不到疫苗」的恐慌，還有慈濟基金會購捐的5百萬劑BNT疫苗，希望也能儘快跟上，早日到來。

馬英九表示，這段期間聽到很多民間的聲音，讓他真切體會民眾的恐慌；很多人每天守在電腦前，在各大醫院網站搶殘劑預約；還有人每天奔走各診所，只為了碰運氣搶臨時釋出的殘劑名額；更有人在醫院外徹夜排隊苦守18個小時，只為了搶殘劑名額的號碼牌。政府自購疫苗數量嚴重不足，到貨又不如預期，整個社會還因政府任意挪動施打群組順序而分化，讓他深感難過。

因此，馬英九在「微解封」的今天，也是他71歲的生日，許下兩個虔誠的願望：

第一，國人都能有充足、合格的疫苗，也有選擇疫苗的自由。這次民間企業、宗教團體購買疫苗捐贈政府，過程中政府卻一直予人「技術性卡關」的感受，現在終於能步上正軌，我希望這是一個好的開始。政府要真心誠意，一心為民，讓國人儘速獲得充足想要的疫苗，政府更有責任，讓國人不因施打疫苗而影響團結。

第二， 我期盼各方放下意識形態，共同以科學、務實的態度面對疫情，務必節制在網路上的相互攻訐，不要再為疫情添亂。舉例來說，這次企業採買BNT疫苗，最終還是與代理的上海復星醫藥簽約，回歸商業機制與正常的兩岸關係；過去所謂「1450」在網路上攻擊BNT是「中國疫苗」的聲音，希望不要再出現。

馬英九強調，這次新冠肺炎疫情，影響整個世界，更是國人的生死大事，我們沒有再內耗的本錢。再次呼籲大家，在解封之前，還是盡量避免外出，尤其不要到各旅遊景點造成群聚。大家努力再撐一下，只要有充足的疫苗，輪到你就打，讓我們趕快達成群體免疫力，早日重回正常生活。

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