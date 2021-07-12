讚鴻海、台積電買BNT「比政府便宜」　立委揭價差：民間軟實力

▲針對企業購買BNT議題，蔡英文18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

記者周亭瑋／綜合報導

鴻海永齡基金會、台積電成功採購1000萬劑BNT疫苗，並全數捐給衛福部疾管署。眼看兩大科技龍頭突破政治僵局，解救國內疫苗困境，台灣民眾黨立委張其祿就大讚，「企業採購疫苗價格比政府便宜，是民間軟實力的展現。」

張其祿指出，感謝兩大企業對台灣防疫工作的貢獻，期待其他民間企業或社會團體，也能循此成功模式再接再厲，「此次疫苗購置的突破有多重重要意涵，包括鴻海及台積電的科技實力，正是我們國家核心競爭能力之所在，是台灣的戰略籌碼，算是晶片換疫苗的實踐。」

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▲台積電與鴻海、永齡基金會買到1000萬劑BNT疫苗。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

張其祿也提到，這次疫苗交易價格為每劑33美元左右，是去年底以來，BNT三次交易議價格中最低的一次，甚至比衛福部「原廠直購案」的價格，還要便宜近10美元，「顯示我國民間的軟實力絲毫不遜於政府，因此政府更應扮演好協助者、促進者的角色，而非因官僚制度變成阻礙者。」

最後，他不忘提醒，如今民間已成功引進疫苗，中央就該做好未來後端的配套工作，包括冷鏈倉儲、分配施打規劃等；而針對其他有意引進疫苗的民間企業或慈善團體，也應在法制程序上盡力協助。