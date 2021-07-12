郭台銘買BNT比歐洲貴？　她曝陳時中當時談的是每劑45美元

▲台積電、郭台銘成功買到1千萬劑BNT疫苗。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

復星醫藥11日晚間公告，公司控股子公司復星實業將向台積電、鴻海／永齡基金會委托的裕利醫藥銷售共計1,000萬劑mRNA新冠疫苗。對於外傳台積電、鴻海採購的每劑價格落在30美元、比歐洲貴等問題，行政院政委兼發言人羅秉成12日表示，疫苗價格會受到不同時空背景環境影響，大家不用太注意價格多寡。

據悉，此次台積電和鴻海／永齡的疫苗交易價格，每劑33美元左右，其中30美元是疫苗價格，其餘是運輸、冷鏈以及另外製作標籤等支出，全由台積電鴻海創辦人郭台銘包下。

業界研判，台積電和郭台銘洽談的屬於一般市場價，並不算貴，也不能和政府採購相提並論，台灣生技公司日前也有意以商業模式引進，價格就落在每劑30-33美元左右。

另外，輝瑞去年7月以19.5億美元的價格，提供1億劑給美國政府，每劑約20美元；今年4月歐盟與輝瑞洽談2022、2023的疫苗價格，每劑是19.5歐元，約合23.2美元。

對於BNT疫苗每劑的價格，事實上，今年3月24日，立法院衛環委員也成立了疫苗採購調閱小組，對於國民黨籍召委陳玉珍指控衛福部去年以每劑45美元採購BNT疫苗，價格遠高於透過上海復星總代理採購的31美元、每劑價差14美元，那時候，中央疫情指揮官陳時中就曾否認過，還說自己的眼睛從沒看過31美元的BNT報價。

陳時中當時也表示，東洋提議買1000萬劑，但指揮中心研判只能買200萬劑，東洋稱剩下800萬劑擬做自費，但指揮中心認為台灣應無此市場，在多方研商後，東洋與原廠議價期限到了，後續未能完成BNT採購。

對於台積電和鴻海傳出以一劑30美元價格購買BNT，陳時中12日在疫情指揮中心記者會上也回應，當時都沒有洽定最後價格，「我以前眼睛沒辦法看到現在的結果」，無法預先了解各種價格的變化。

陳時中表示，疫苗市場也是千變萬化，依據購買量不同而有不同的價格，未來可能也會有不同的價格；他並強調，國際上都將價格列為保密，加上有很多時間上的不同，很難直接比較。

至於行政院部分，羅秉成則說，疫苗價格有不同時空背景，會影響價格高低，等未來新的疫苗出來，現有的疫苗價格可能就有影響，外界不太需要在意，而政府也是無償受贈，也對民間感謝。

同時，羅秉成也大讚郭台銘是非常精明的商人，相信他來處理商業的模式、效率，也會顧及公司的利益，政府也不便介入，價格不便多說。