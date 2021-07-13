1千萬劑BNT疫苗買到了　謝志偉曝「談判過程」最感謝「Yuchen」

▲駐德代表謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台積電、鴻海、永齡基金會三方12日證實，向上海復星洽購合計1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗，已完成政府捐贈程序，最快9月底從德國出貨。對此，我駐德代表謝志偉表示，有的人感謝台積電，有的人感謝郭台銘，而他最想感謝的是一位「女性公務員Yuchen」，花了大半年的時間以E-mail書信協助我國溝通購買疫苗。

謝志偉表示，2021年7月12日，台灣向德國BNT採購疫苗一事，前後歷經將近一年，從2020年談到2021年，過程曲折婉轉，「先官，再民，接著官民合體，除了感謝台積電、郭台銘之外，也要感謝兩位德國官員；此外，謝志偉最想親自感謝的是一位，從頭到尾未曾謀面的疾管署裡負責和BNT就疫苗採購合約聯繫的女性公務員，而從來往的郵件發現，她信尾的「Best Wishes. Yuchen」，或BNT聯絡人（董事會理事！）信頭稱她的「Dear Yuchen」。

謝志偉說，今年1月13日忽接台北高層指令而奉命親與BNT高層聯繫後，才知道和疾管署周署長合約簽了寄回卻石沉大海。因此，為了和對方論理，他把雙方自去年11月中旬至今年1月上旬， 整整3個月緊鑼密鼓的信件往來詳盡讀遍，從譬如書面討論進到視訊會議、預擬議題、逐步達成共識，數量，價錢，交貨期程、細部琢磨合約的具體文字、簽完約發布的新聞稿等，聖誕節、元旦都沒休息。

謝志偉表示，讀著每一封信，彷彿看到Yuchen一磚一瓦地搭蓋起喔座可供家人、國人遮風避雨的家。一言一語，深為Yuchen信裡細膩、謹慎的態度所感動。尤其看到1月6日的英文新聞稿裡要具體提到「共500萬劑疫苗；三月供應60萬劑，四月100萬劑，五月100萬劑，六月100萬劑，最後，七月140萬劑」時，感到整個人都顫抖起來。但是，再看到兩天以後，一月八日，對方換了個人寫回信，英文裡夾雜著「我国」簡體字來要求改為「台灣」時，就此磚落瓦掀，牆頃屋倒也。

謝志偉認為，這當然就是「政治干擾」，但在整個幕後協調、談判的過程裡，不僅自己，國會議員及德官員都強烈感受到BNT的高層自始自終對供應台灣疫苗的高度意願及熱誠。但是，回過頭來，政治現實就是如此，德文說，「棉被有多長，我腿才能伸多長。」然而，謝謝郭董、感恩台積電之餘，對仍在硬扯「小英政府自己買不到疫苗，還阻擋民間購買疫苗」的人可以休矣。

謝志偉強調，藥品是不是商品，有時難以區分，但是人品如何界定，並不難。因是購買，我沒背影可拍，但，對上下參與這次疫苗採購的公職人員的努力和用心，我背書。至於府院上下的將士用命，明眼人早就看到了，今天的結果，官、民要是有一邊怠惰的話，早就沒戲唱了。

謝志偉也引述一句德文諺語「結果是好的，一切就算好的」（Ende Gut, alles gut)。期盼我們一起，全國上下攜手共同為台灣努力，對抗疫毒，同時捍衛我們的自由和民主，只要不放棄，就已經贏一半了！