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「這一路走來艱辛！」　她列郭台銘買BNT連闖12道關卡

▲郭台銘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲郭台銘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃巈禾／台北報導

台積電、鴻海、永齡基金會向上海復星洽購合計1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗，已完成政府捐贈程序，最快9月底從德國出貨。對此，資深媒體人黃光芹列出鴻海創辦人郭台銘1半月以來，連闖12道關卡，「這一路，走來艱辛！」

黃光芹今（12）日在臉書貼出他對郭台銘的觀察，郭台銘5月23日向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，接下來就一一完成12道關卡，包括：一、5月28日指揮中心公布，地方政府或企業申請新冠疫苗，專案輸入流程的4個步驟與8項條件；二、5月29日指揮中心與總統府口徑一致，民間購買疫苗，一定得符合「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」2大原則進行。

三、5月30日中研院院士陳培哲表示「這些繁複的手續，對引進者，有嚇阻效果!」。四、5月31日郭台銘和經濟部長王美花熱線。五、6月1日永齡基金會送件到食藥署。六、中央流行疫情指揮中心專家小組成員李秉穎表示，採購的疫苗聽說快過期。

七、6月3日中央流行疫情指揮官陳時中表示，現在大家非常熱心也非常需要，可是現在事實上是買不到的。八、6月4日總統蔡英文表示，疫苗取得不簡單，不需要酸言酸語。九、6月12日蔡英文透過臉書感謝郭台銘，定位「官民合作」。十、6月15日衛福部發有條件專案進口許可函。十一、6月16日陳時中再次強調，郭台銘碰到的最大困難，就是各大疫苗廠，現在政策上，都是跟國家往來。當時國台辦發言人馬曉光回應，以「商業模式」履行責任。

十一、6月18日郭台銘表示，各種看不見的力量，在拖延疫苗採購。郭台銘話一說完，蔡英文當日下午會晤郭台銘和台積電董事長劉德音。當時駐德代表謝志偉發文，台灣在與復星或其「代理商」簽約後，保證會從德國（歐洲原廠）直接寄出疫苗。十二、7月9日與香港復星簽署採購契約。

上海復星醫藥集團昨（11）日宣布，子公司復星實業與台積電、鴻海（永齡基金會）簽訂合約，銷售共計1000萬劑BNT疫苗。郭台銘今（12）日凌晨透過臉書證實BNT疫苗已簽約。

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