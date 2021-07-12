5月底就預言「BNT一定買得到」　他揭郭台銘搶先內幕！

記者周亭瑋／綜合報導

鴻海永齡基金會、台積電成功採購1000萬劑BNT疫苗，獲得國人讚賞。其實，早在5月底，台灣軟體業名人、艾爾科技公司執行長林宜敬就寫下長文分析，為何民間能更快買到疫苗，他也直言，「台灣政府既沒有很大的量，也沒有很漂亮的價，那就只好慢慢排隊了。」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者黃克翔攝）

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林宜敬5月31日在臉書寫道，「商業公司通常都是唯利是圖。當市場上的疫苗大缺貨，藥廠們一定優先把疫苗賣給出價最高，而且訂單量最大的客戶。如果客戶的訂單很大，那價錢還可以商量；但如果客戶的訂單量很小，那價錢就會很高。」

首先，來看「政府採購疫苗的訂單量」，林宜敬直言，當然沒有很大量，「台灣不過兩千多萬的人口。如果官員採買的疫苗數量遠大於台灣人口數，那就算他沒有被抓去法辦，至少也會被政敵們修理一輩子。」

▲鴻海和台積電採購德國BNT疫苗，完成簽約程序。（圖／路透）

至於是否會用高價去購買，他認為，這也不太可能，畢竟負責採購的官員若真的這樣做了，下場會很慘，「但郭台銘跟佛光山不一樣，他們都可以用遠高於國際市場的價格去搶購疫苗，因為錢是他們私人的，他們高興怎麼花就怎麼花，並不會有違法的問題。」

林宜敬接著提到，「上海復星手上有德國BNT疫苗的代理權，但台灣又希望直接跟德國的BNT進貨，那台灣政府有可能直接向德國廠進貨，同時把那筆訂單算上海復星的，依舊將代理利潤支付給他們嗎？這當然不可能，不過郭台銘可以這麼做，而上海復星有錢可以賺，不但不會阻撓，還會協助郭台銘完成這筆訂單。」

最後，林宜敬也指出，台灣的國際處境特殊，所以在採購疫苗的時候，會有商業及政治層面的問題，「台灣政府在先天上就受到了很大的限制，而民間商業團體受到的限制比較小，所以由民間單位出面購買疫苗，速度肯定要比政府快。」

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