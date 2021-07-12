鴻海、台積電買到BNT了！陳文茜發481字感謝文：島嶼終於有了天光

實習記者高琳景／綜合報導

台積電、鴻海暨永齡基金會今（12）日正式宣布，已各完成500萬劑BNT疫苗採購簽約，預計最快在9月抵台。資深媒體人陳文茜對此感動地寫下，「感謝郭台銘、慈濟、台積電，在台灣最痛苦的時候伸出援手，在過去這令人沮喪傷心的兩個月，島嶼終於有了天光。」

▲陳文茜說「感謝郭台銘、慈濟、台積電，在台灣最痛苦的時候伸出援手」。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

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陳文茜今在臉書「文茜的是具世界周報」發文表示，看到台積電和鴻海買到疫苗很感動。她指出，台灣負責談判的郭台銘先生代表永齡基金會和台積電，既全力以赴又如此低調，協調BNT的慈濟基金會也是忍住所有的心念，只定一心，救命最重要，他們的為善不欲人知，在過去這令人沮喪傷心的兩個月，島嶼終於有了天光，「我感恩敬佩之外，心情的複雜，難以形容」。

陳文茜提醒大家，當BNT陸續進入台灣時，請永遠記得那是三大慈悲機構慈濟基金會、永齡基金會、台積電，用了多少心血，吞下多少委屈，各付出近六十億，挽救台灣人民生命的心意，「請記得他們想救的是全體台灣，不只是部分人士。請牢牢記得他們的無私，他們的奉獻。」

陳文茜表示，台灣政府共採購1970萬劑疫苗，加上美日捐贈約530萬劑及三大機構的1500萬劑，共4000萬劑疫苗，台灣明年幾乎每個人都可以有第二劑的機會，防疫力還在，而且降低副作用。

文末她也呼籲，一人先打一劑，科學防疫台灣，「當每個人都安全時，你才能安全」。