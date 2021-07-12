非法移工疑釀萬芳醫院內感染　北市盼指揮中心研議接種疫苗

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市文山區的萬芳醫院日前爆出院內感染，1名病人和2名陪病者確診新冠肺炎，台北市副市長黃珊珊11日爆出，其中1位陪病者的身份為非法逃逸移工，引發外界熱議。台北市政府發言人陳智菡12日表示，台北市長柯文哲屢次提及，台灣有數萬名沒有身份的非法移工，可能成為台灣防疫破口，上週也向指揮中心建議過，但對方至今都沒給明確回覆。

柯文哲、黃珊珊等人11日下午視察萬芳醫院，協助改善院內感控流程。萬芳醫院護理部主任劉淑芬提及，目前被感染的看護，為病患家屬自己在外請的外籍看護，醫院聘用的合約看護有打過疫苗，且有做過PCR檢測才能當作陪病者，而該外籍看護不在院方註冊名單，無法幫對方接種疫苗，希望柯文哲給予協助、指導。

柯文哲當時表示，要在每次過錯中檢討改進，未來應盡量用院內已經打過疫苗的看護來服務病患，「要用我們可以控制的人。」而黃珊珊則補充，10日傳出的確診案例，「是外面的移工，非法移工逃逸。」

面對非法移工疑似成為萬芳醫院院內感染的破口，陳智菡12日表示，柯文哲過去曾多次提及，台灣有數萬名沒有身份的非法移工，在台灣防疫上恐成黑數，甚至是破口，遺憾就在此次萬芳醫院感染案中發生；柯文哲上週跟指揮中心開會時就有明確建議，應盡快研議讓非法移工接種疫苗的方法、原則，但目前指揮中心沒給明確回覆。

陳智菡說，柯文哲11日赴萬芳醫院視察時，已明確指示萬芳醫院未來使用外籍看護移工時，要把握幾個原則，分別為優先選擇院內有合約、接種過疫苗的看護，若沒辦法的話，外面聘請的看護入院前也要多做幾次PCR篩檢，確保其身體狀況。