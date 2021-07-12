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非法移工疑釀萬芳醫院內感染　北市盼指揮中心研議接種疫苗

▲▼指揮中心醫療應變組副組長王必勝今早前往華中橋下北農前進指揮所，與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊就台北市現有幾個市場的疫情管控做溝通協調。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市文山區的萬芳醫院日前爆出院內感染，1名病人和2名陪病者確診新冠肺炎，台北市副市長黃珊珊11日爆出，其中1位陪病者的身份為非法逃逸移工，引發外界熱議。台北市政府發言人陳智菡12日表示，台北市長柯文哲屢次提及，台灣有數萬名沒有身份的非法移工，可能成為台灣防疫破口，上週也向指揮中心建議過，但對方至今都沒給明確回覆。

柯文哲、黃珊珊等人11日下午視察萬芳醫院，協助改善院內感控流程。萬芳醫院護理部主任劉淑芬提及，目前被感染的看護，為病患家屬自己在外請的外籍看護，醫院聘用的合約看護有打過疫苗，且有做過PCR檢測才能當作陪病者，而該外籍看護不在院方註冊名單，無法幫對方接種疫苗，希望柯文哲給予協助、指導。

柯文哲當時表示，要在每次過錯中檢討改進，未來應盡量用院內已經打過疫苗的看護來服務病患，「要用我們可以控制的人。」而黃珊珊則補充，10日傳出的確診案例，「是外面的移工，非法移工逃逸。」

面對非法移工疑似成為萬芳醫院院內感染的破口，陳智菡12日表示，柯文哲過去曾多次提及，台灣有數萬名沒有身份的非法移工，在台灣防疫上恐成黑數，甚至是破口，遺憾就在此次萬芳醫院感染案中發生；柯文哲上週跟指揮中心開會時就有明確建議，應盡快研議讓非法移工接種疫苗的方法、原則，但目前指揮中心沒給明確回覆。

陳智菡說，柯文哲11日赴萬芳醫院視察時，已明確指示萬芳醫院未來使用外籍看護移工時，要把握幾個原則，分別為優先選擇院內有合約、接種過疫苗的看護，若沒辦法的話，外面聘請的看護入院前也要多做幾次PCR篩檢，確保其身體狀況。

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