中和市場一線防疫人員「疫苗被退件」！　他喪氣：搞得像孤兒一樣

▲中和和平街黃昏市場。（圖／翻攝自google maps）



記者黃可昀／綜合報導

市場是群聚感染高風險區，雙北將傳統市場攤商列為疫苗接種第7類，目前正依序施打中，卻傳出市場一線人員被「退件」的爭議。新北中和和平黃昏市場的管理員透露，疫情後他們被調去站在門口支援防疫，現在終於等到市場人員接種疫苗，結果卻被退件，「搞得我們像孤兒一樣！」

新北中和這名管理員向《ETtoday新聞雲》表示，本土疫情爆發後他和其他管理員被調去協助防疫作業，每天在市場門口盯實名制、量體溫，先前傳統市場成為破口他們仍堅守崗位，如今終於能輪到疫苗，「但我們一線的防疫人員名冊卻被退件，所有的攤販都覺得太扯。」

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▲市場支援防疫的管理員希望也能打到疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）



他無奈地說，他們每天接觸的客人更多、更近，還得一一協助攤販量體溫，感染風險沒有比較低，明明都在同個市場工作，「攤販打得到，可是風險更高的我們，已列名冊卻被退件，然後打不到」，搞得現在連攤販都對他們避之唯恐不及，擔心還沒打疫苗的管理員會被客人傳染，再把病毒帶到攤商，令管理員都相當氣憤且沮喪。

據了解，為了防止市場群聚感染事件重演，新北市爭取到2萬劑疫苗，被列為第7類的市場攤販5日開放施打，預計15日施打完畢，共規劃了8個大型接種站、5個衛生所給攤販打疫苗。