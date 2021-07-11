還沒微解封遊客搶上山！武嶺停車場爆滿　「合歡山夜市」再現

▲合歡山武嶺停車場今凌晨大爆滿，全台最高海拔的「合歡山夜市」再現。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

後天即將微解封，但時間還未到，已有不少民眾搶著往氣候涼爽的山區跑，適逢本周末天氣晴朗、能見度佳，今昨合歡山湧現大批觀星、賞日出的民眾，使得武嶺停車場呈現爆滿狀態，根據監視器影像顯示，畫面中至少停了逾40輛汽、機車，若以1車4人計算，等於有超過百人集中在停車場，讓全台最高海拔的「合歡山夜市」再現。

中部這周末天氣炎熱，許多民眾等不及13日的微解封到來，紛紛前往氣溫宜人的合歡山避暑，甚至到了深夜仍繼續湧入觀星遊客，根據交通部公路總局即時影像監視器顯示，今日清晨5時許，武嶺停車場已全被停滿，重現經典的「合歡山夜市」畫面，而截至11日晚間6時許，武陵停車場也已有不少人車進入。

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▲截至11日晚間6時許，武陵停車場已有不少人車進入。（圖／截取自交通部公路總局即時影像監視器）

警方表示，這2日合歡山確實車潮明顯增多，由於天空能見度佳，也有不少遊客待到深夜觀星、看日出，直至早上7時才逐漸離去。

警方說，由於政府宣導有力，並未發現遊客有違反防疫規定，都有戴好口罩、也沒在戶外用餐。另外，因應疫情，武嶺亭仍未開放民眾使用，昨日接獲2起民眾報案，稱有遊客擅闖武嶺亭，惟員警到場時人已離去；警方呼籲，目前仍不可進入武嶺亭，也籲請民眾須遵守防疫相關規定，如戴口罩、保持安全社交距離，若有發現違規將依法開單函送裁處。

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