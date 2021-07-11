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追萬芳醫院感染案！　黃珊珊爆：1確診者為「非法逃逸移工」

▲▼台北市長柯文哲視察萬芳醫院。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲視察萬芳醫院。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲曾提及，考慮對5萬名沒有身份的非法移工打疫苗，而衛福部醫福會執行長王必勝也表示贊同，說要帶回指揮中心研究。就在不到一週的時間內，北市萬芳醫院爆出3名陽性個案，分別為1名因肺炎入住的病患，以及1名移工和1名家屬，且台北市副市長黃珊珊11日提及，其中一名確診的移工，就是非法逃逸者。

柯文哲、黃珊珊等人11日下午視察萬芳醫院，協助改善院內感控流程。萬芳醫院護理部主任劉淑芬提及，目前被感染的看護，為病患家屬自己在外請的外籍看護，醫院聘用的合約看護有打過疫苗，且有做過PCR檢測才能當作陪病者，而該外籍看護不在院方註冊名單，無法幫對方接種疫苗，希望柯文哲給予協助、指導。

柯文哲表示，要在每次過錯中檢討改進，未來應盡量用院內已經打過疫苗的看護來服務病患，「要用我們可以控制的人。」黃珊珊補充，10日傳出的確診案例，「是外面的移工，非法移工逃逸。」

台北市政府轉述，該會議決議，儘管醫院已有「外籍看護需要做PCR篩檢，才能入內照顧病患的配套」，但因新冠肺炎有潛伏期，導致院內感染，未來應儘量以院內打過疫苗之看護來服務病患，否則必須更頻繁對相關工作人員篩檢；此外，醫院工作人員都要打疫苗，儘快完成第二劑接種。

▲▼台北市長柯文哲視察萬芳醫院。（圖／台北市政府提供）

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▲▼台北市長柯文哲視察萬芳醫院。（圖／台北市政府提供）

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