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微解封全台餐廳仍禁內用　撐不下去！桃市議員建議有條件開放

▲餐廳微解封可內用桃園不跟進！　

▲謝姓網友於臉書社群貼出餐飲業慘況。（圖／翻攝自中壢區大小事大家談）

記者楊淑媛／桃園報導

中央宣布，自7月13日起餐飲業微解封可內用，但各縣市幾乎都不跟進！桃園市議員梁為超說，實施三級防疫警戒以來，餐飲業只准外帶不准內用，讓很多餐廳已無法支撐下去，倒的倒、歇業的歇業，餐飲業者哀鴻遍野！市議員謝美英認為，全台微解封在即，桃園「逆時中」有不得不考量，呼籲市府由餐飲業自行決定是否開放內用。

▲餐廳微解封可內用桃園不跟進！　

謝姓網友於臉書社群「中壢區大小事大家談」、PO出一家位於中壢鬧區的中X村知名餐廳嘆：又有一家餐廳結束營業了！這家以前生意很好，沒有訂位根本沒位子，還是敵不過嚴重的疫情，這波很多餐廳和服務業，重傷失業和無薪假的人很多，希望疫情趕快過去，讓大家重回往日的生活~

臉友回應：「世界各地封鎖一年多了，各國近期也才解封，台灣算好運了，可惜還是不少餐廳撐不住…」、「中X村都沒了～」據指出，中X村座落於中壢鬧區，大樓分層租給多家知名餐飲業者經營，是中壢區人氣相當旺的美食樓。

因此，中壢區市議員梁為超認為，疫情指揮中心決定「微解封」，是呼應廣大民眾的心聲，尤其餐飲業可以恢復內用，對他們而言，有條件限制的開放，總比「坐以待斃」還好；市議員徐玉樹表示，微解封只是權宜及暫時性措施，其實民眾要的是真正全面恢復自由生活的解封，要達到這個目標，必須從疫苗著手。建議疫苗施打採用雙軌制，以年齡及行業作為區分，盡快提升施打疫苗覆蓋率，同時做好符合公平正義的紓困措施。

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