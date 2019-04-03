桃園中豐交流道全套變半套　藍議員要交通局長「硬起來」

▲桃園中豐交流道全套變半套，梁為超議員要交通局長「硬起來」。（圖／桃園市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「國道一號增設中壢中豐交流道何時動工？」，市議員梁為超、魯明哲3日於市議會市府交通局工作報告中，怒轟中豐交流道5年前就說要動工，到現在連個影子都沒有，不但「全套變半套」，民眾期待落空，連動工時程都不敢說前天交通部長林佳龍視察就是作秀，要求交通局長劉慶豐硬起來，趕快動工！

交通局長劉慶豐表示，先前中豐交流道建設經費高達70億元，因預算過高，決定參採現行交通量需求80%為往返台北地區，先行闢建往返北向的匝環道修正方案，總經費10億6000萬元，目前此案已於3月21日由交通部轉報行政院國發會審查中。

▲魯明哲怒轟中豐交流道5年前就說要動工，到現在連個影子都沒有。（圖／桃園市議會提供）

梁為超質詢表示，交通部長林佳龍前天巡視中豐交流道，根本沒有確定何時動工，不但沒有肯定答案，連時程一問三不知。令人氣憤指出，此案2014年行政院就已召開可行性研究審議，他甚至還質詢過市長鄭文燦，鄭還說沒有問題，沒想到一晃眼5年過去了，不但「全套變半套」，民眾期待落空，連動工時程都不敢說。

「簡直就是作秀」，梁為超抨擊，交通部長林佳龍視察中豐交流道，對於何時動工，沒有答案也沒有承諾，「這不是作秀，什麼才是作秀」，如果林佳龍敢答應中豐交流道全套施工，還確定動工日期，民眾一定會給他掌聲，但事實上作完秀以後，動工還是遙遙無期，來了也沒有用，根本白來一趟。

魯明哲不滿表示，過去有太多政府官員承諾，「好像中豐交流道明天就要動工」但一等就是4年、8年，請問還要進幾次國發會審議，「從過去全套到現在變半套，而且不管全套或半套都沒有看到，只看到跑龍套」，讓中壢民眾感受真的很不好。