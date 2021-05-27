桃園藍軍譴責中央「本位主義」　抗疫王道「全民施打疫苗」

▲徐玉樹抗議市府在龍潭行政園區設立社區篩檢站。（圖／徐玉樹服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

在疫情益趨嚴重之際，國民黨桃園市議員梁為超、徐玉樹，27日譴責中央死抱「本位主義」，置人民生存於不顧，對於地方自行採購疫苗的要求，避重就輕，能推就推，現在不是耍「威權」的時候，中央要體察民意，人民已經無法等到疫情趨緩，中央應以人民健康為念，不管用什麼方式，讓全民盡快施打疫苗才是王道。

市議員梁為超不滿表示，目前防疫最重要的關鍵，還是在疫苗的採購與施打，相對金門、南投縣等地開放地方採購疫苗的需求，中央流行疫情中心一貫的態度，就是避重就輕，「要由指揮中心統籌分配」一句話，就呼攏帶過，抱持「本位主義」，置人民生命、健康於何處？

徐玉樹、梁為超質疑，目前確診人數高居不下，死亡個案也急速增加，中央是否還在搞威權，都已經到這種地步了，還要中央集權統籌分配，拒絕地方政府、民間企業想盡辦法協助取得疫苗的期盼。人民已經沒有耐心再等下去了，眼看疫情已經嚴重到難以收拾，民進黨中央還是無動於衷？完全沒有悲天憫人的心胸，令人遺憾。



徐玉樹抗議指出，市府在龍潭行政園區設立社區篩檢站，鄰近區公所、戶政所及圖書館，每天光上班員工及洽公民眾就超過200人，設置地點明顯不當，但市府專斷獨行，不顧人民健康及死活，硬要設置，如果以後發生任何問題，一切後果，由市府負責。

根據統計資料，從今年1月1日至5月26日為止，桃園市新冠肺炎確診病例已經多達226例，僅次於新北市及台北市，為全國第三，屬於重災區，在疫情如此嚴重的情況下，桃園市目前3處社區篩檢站的篩檢量根本不足以找出社區「隱形傳播鍊」，徐玉樹及梁為超要求針對感染熱區擴大篩檢量，建議最好能夠實施普篩，找出社區感染者，迅速予以治療，並避免擴大傳染。

在地方防疫作為方面，徐玉樹、梁為超呼籲，請全體桃園市民共體時艱、團結抗疫，對於三級警戒所帶來的種種不便，能予配合，讓桃園的疫情得以疏緩下來，市政府防疫要上緊發條，不能有任何鬆懈，對於疫情帶來百業蕭條、民不聊生，他們要求市府「超前部署」，提早規畫各種紓困措施。

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