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臉書驚見振興券買笑氣「買二送一」廣告　桃市議員：笑死多少人政府才會重視？

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▲桃園市議員梁為超爆料臉書出現「以振興券消費笑氣3000元、買二送一」的廣告。（圖／梁為超提供）

▲桃園市議員梁為超爆料臉書出現「以振興券消費笑氣3000元、買二送一」的廣告。（圖／梁為超提供）

記者楊淑媛／桃園報導

曾經揭發「一通電話，笑氣到處買得到」的桃園市議員梁為超，27日再度爆料臉書出現「以振興券消費笑氣3000元、買二送一」的廣告，桃園市曾經發生少女吸用笑氣導致死亡案例，至今還是無法可管，梁為超質疑，到底還要「笑」死多少人，政府才會動起來？

梁為超表示，根據媒體報導，桃園市去年11月發生一起離奇命案，一名少女裸體暴斃汽車旅館，雙手撐頭仰看天花板，死狀詭異，旁邊還有一名昏迷裸男。警方在房內找到笑氣氣球、笑氣鋼瓶與毒咖啡包，研判兩人吸入過量笑氣致死。▲桃園市議員梁為超爆料臉書出現「以振興券消費笑氣3000元、買二送一」的廣告。（圖／梁為超提供）

▲梁為超去年5月在市議會總質詢時，於議堂打電話給供應笑氣業者。（圖／梁為超提供）

梁為超去年5月在桃園市議會總質詢時，曾經親自在市議會打電話給供應笑氣業者，結果對方說20分鐘內可以送到議會，引發社會嘩然。梁為超說，他當時就是凸顯市面上笑氣取得太容易及「無法可管」的現況，而上述媒體報導證明，吸用笑氣會導致血液、精神等疾病，嚴重甚至導致死亡的後果。

「從我總質詢到現在已經有一年多時間，笑氣隨意購的問題非但沒有改善，反而變本加厲」，販售笑氣的業者，看準振興三倍券的商機，在臉書上打出「即日起使用振興券消費（笑氣）3000元，買二送一」，業者所標的價碼是，1支1600元、2支3000元、3支4500元，末尾還寫「想舒服用振興券直接叫起來」。

「這太離譜了吧！」梁為超痛罵販售笑氣業者到底還要害死多少人！吸用笑氣足以致死，業者販售笑氣卻用振興三倍券為號召，相對於政府認為推動振興三倍券政策相當成功，形成很大的諷刺，他不希望政府發振興券，卻被業者利用引誘青少年買笑氣「舒服一下」，相信此非政府的本意。

梁為超指出，笑氣吸入約15到30秒即可產生欣快感，並可持續2到3分鐘，長期使用笑氣會產生末梢神經及脊髓病變及各種血液疾病，引起高血壓、中樞系統損傷，對智力、臟器功能會受影響，嚴重者也會致死。青少年如果禁不起誘惑，後果不堪設想，

笑氣並並非違禁品無法可管，未列入毒品管制範圍，取得非常容易，民眾或青少年在汽車旅館或住宅開笑氣趴，警方無法取締，梁為超質疑，到底還要「笑」死多少人，政府及警方單位才會重視這個問題。

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