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愛心送餐挺醫護、員警　梁為超送1200便當

▲梁為超送便當，挺醫護和員警並照顧店家。（圖／梁為超服務處提供）

▲桃園市議長邱奕勝（中）與市議員梁為超送餐點到中壢警分局。（圖／梁為超服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

感謝醫護和員警，疫期守護國人健康和治安，並照顧便當業者，桃園中壢區市議員梁為超於疫期，發起「愛心送餐挺醫護、員警」活動，購買現做、健康美味的精緻便當，按照時程，送到各大醫院，今天進行第16天，已陸續送出1,200多個愛心便當，希望能讓愛的循環，在悶疫期傳送出去。

▲梁為超送便當，挺醫護和員警並照顧店家。（圖／梁為超服務處提供）

▲市議員梁為超（左二）偕同立委魯明哲（右二）聯袂將愛心餐點。（圖／梁為超服務處提供）

梁為超2日表示，疫情嚴峻，政府實施三級防疫警戒管制一再延長，讓他感受到各行各業的經營不易，尤其是第一線的醫護人員及員警為了防疫，忙到沒辦法好好吃飯休息，「不如就送熱呼呼的餐點給第一線醫護人員享用」。

▲梁為超送便當，挺醫護和員警並照顧店家。（圖／梁為超服務處提供）

梁為超提出構想後，服務處團隊也很快速完成「愛心送餐挺醫護和員警」活動規劃，買了新鮮、健康、美味的精緻便當，按照時程，送到各大醫院，希望第一線醫護能感受到社會各界給他們的溫暖。從6月17日起，梁為超及其團隊，分別奔走於中壢區新國民醫院、天晟醫院、平鎮區聯新國際醫院、新陽明醫院，楊梅天成醫院、龍潭區國軍桃園醫院、桃園區衛福部桃園醫院、聖保祿醫院，預計於7月5日上午11點45分送完中壢區衛生所便當後，愛心送餐挺醫護活動暫告一段落。

梁為超除了送愛心便當給第一線醫護人員外，也沒有忘記守護治安的中壢警分局的員警，另外也致贈中壢區85個里辦公處各種防疫物資，他也感謝同時參與愛心活動的議長邱奕勝、立委魯明哲、市議員黃敬平、舒翠玲、呂淑真、陳美梅、徐玉樹、周玉琴等人。

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