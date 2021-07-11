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獨／「誰摔死李新」郭新政盛竹如不起訴　羅淑蕾：提告2年沒問過我

▲▼郭新政在《誰摔死了李新》系列影片中，公布一段羅淑蕾與疑似銀行副總的對話錄音檔，被指涉的副總怒告郭新政和盛竹如誹謗。（圖／記者楊佩琪攝）

▲郭新政在《誰摔死了李新》系列影片遭提告，之前和盛竹如一併到台北地檢署出庭畫面。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

已故台北市議員李新女友郭新政，因捲入珠寶小開沈記玉飾的公子沈家明珠寶轉賣案遭判刑，郭新政認為案件疑雲重重，並害她與李新被外界誣指為謀奪高價珠寶的詐欺犯，郭女籌拍「誰摔死了李新」系列影片、並請知名主持人盛竹如擔任旁排；影片中指涉當時立委羅淑蕾、黃昭順利用立委職權影響司法判決。

但影片上架後黃昭順、羅淑蕾均對郭新政、盛竹如提起妨害名譽告訴，台北地檢署調後、認為郭、盛兩人無犯意不起訴處分、兩人不服提起再議，高檢署認為全案調查完備，駁回兩人再議全案確定。

▲▼郭新政、盛竹如出庭後受訪遭羅淑蕾友人嗆聲。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭新政、盛竹如出庭後受訪遭到反對者嗆聲。（圖／記者林敬旻攝）

高檢署駁回再議引發外界關注，對此《ETtoday新聞雲》記者電訪人正在美國的前立委羅淑蕾，羅淑蕾表示她對北檢不起訴、高檢署駁回再議「完全不能接受」，表示會和律師研究後續救濟辦法。

對於這場官司，羅淑蕾表示：「我兩年前到地檢署提告，然後檢察官審理過程大概兩年，過程中連開庭也沒開過，也沒有問過我」、「案子擺了兩年，完全沒有傳訊我及委任律師，然後就直接裁定不起訴，我連個說明主張名譽受損的機會都沒有！」

羅淑蕾說，「不起訴後，我就向高檢署提書再議，再議時6月28日台北地檢署把卷宗送到高等檢察署、7月1日就駁回了」，她灰心表示，「台灣喔，碰到郭新政就怕死了啦！他們怕郭新政再拍第10集來罵這些檢察官啦！」

羅淑蕾不滿表示，「郭拍攝的影片、知道案情的人都知道是張冠李戴、結果提告過程檢察官連查都沒有查！」、「反正郭新政講的話就是聖旨，她影片的引導、隱射都沒有查、台灣的法官、檢察官都怕死郭新政」。

羅淑蕾說，除了這件官司之外，她還有對郭新政提起變造錄音帶移花接木的另件訴訟，她說郭新政在「誰摔死了李新第9集」聲稱羅淑蕾的私下錄音，事實上是郭陣營去側錄羅淑蕾上黃光芹廣播節目的錄音，遭該影集不當影射的還有國泰世華銀行的莊姓副總，莊女事後也認為該影集以非法變造錄音影射她配合立委、女珠寶商喬珠寶案並放行有問題本票，莊女提告案件仍在審理中。

羅淑蕾說，因為兩人都是被變造錄音製作成影片播放，加上莊姓女副總提告後她不能再提訴訟，羅淑蕾對於「誰摔死了李新」系列影片的不當影射，包含變造錄音等問題，承審檢察官都認為「實屬公益範圍可受批評」，對此她相當不滿。

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