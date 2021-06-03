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天下第一署票選主任檢察官　北檢黑金雙雄並列榜首

▲▼台北地檢署檢察官黃筵銘。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢檢察官黃銘起訴錢櫃大火案被高檢署列為檢察官優良事蹟。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署今天舉辦推薦主任檢察官票選，15名候選的優秀檢察官競爭激烈，前5名就有2組同票，其中偵辦勞動部官員涉嫌炒股案的黃筵銘，以及起訴6名前現任立委集體收賄撼動政壇的黃偉，同時獲得最多同仁票選，並列榜首，北檢將根據票選結果，推薦10人給檢審會討論調升名單。

黃筵銘是司法官45期結業，承辦過銅鑼灣書店潑漆案，2020年間接到勞動基金炒股案後，花了3個月不眠不休偵結，起訴前勞動部官員游迺文、寶佳資產執行長唐楚烈等人，另外在錢櫃KTV6死大火案中，起訴負責人練台生等6人，還被高檢署選為檢察官優良事蹟。

▲▼台北地檢署檢察官黃偉。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢愛組檢察官黃偉曾起訴即將一審宣判的華航私菸案。（圖／資料照）

而49期結業的黃偉，曾調任廉政署辦事，在北檢愛組期間，接連主辦華航私菸案、立委集體收賄案，也偵辦過總統蔡英文論文門，起訴名嘴彭文正等撼動政壇的矚目案件，一直被視為檢察界的明日之星。同樣在愛組的檢察官范孟珊(47期)獲得第3高票，承辦過華山分屍案、卡神楊蕙如網軍案、以及有上市公司誠美財遭股市金釵葉美麗等人掏空案。

並列第4的票選推薦主任有2位，其中48期的張靜薰，是北檢派駐金管會檢察官，擁有10多張金融相關證照，曾偵辦北市建管處電梯安檢弊案、藝人秦偉性侵案；49期的林俊廷則辦過潤寅詐貸470億元案、幸福人壽詐貸2億美元案、王炳忠涉共諜案。

▲▼台北地檢署檢察官張靜薰。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢檢察官張靜薰擁有金融專長，被派駐金管會。（圖／資料照）

第6高票的劉怡婷49期結業，偵查案件外，負責處理陳水扁家族、拉法葉弊案海外追贓工作；第7名的林錦鴻47期結業，日前才偵結起訴8名台北市警中山分局警察集體貪瀆案。

第8名是46期的黃嘉妮，過去幾個月投注大量心力在立委收賄案公訴蒞庭；第9名也有2位，分別是起訴文化部貪官朱瑞皓的48期檢察官王如玉，以及曾偵破史上最大古柯鹼走私案，並因此獲頒「公務人員傑出貢獻獎」的林逸群(49期)。

總計北檢3日有118名檢察官參與投票，投票率約79%，每人可投5到8票，依慣例，北檢將根據投票結果，由多至寡，推薦10名檢察官，供檢審會綜合各地檢署名單後，討論調升一審主任檢察官名單。

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