嗆徐欣瑩零法案　前立委羅淑蕾二審判2月並緩刑2年

▲羅淑蕾嗆徐欣瑩「推0法案」，二審判2月。（合成圖：左／記者林敬旻攝、右／記者陳凱力翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前國民黨立委羅淑蕾2018年到新竹縣為當時縣長候選人楊文科助選時，攻擊對手候選人徐欣瑩「4年在立法院推出零法案」，遭檢方以違反《選罷法》起訴。羅淑蕾一審遭判刑3月得易科罰金、褫奪公權1年。案經上訴，高院二審改判刑2月得易科罰金、仍褫奪公權1年，並宣告緩刑2年。可上訴。

判決書指出，羅淑蕾為協助楊文科當選，竟2018年11月4日晚間，在楊文科於新竹縣峨嵋鄉舉辦的造勢晚會上，以演講方式向在場的民眾說：：「今天身為一個立法委員，他的職責是什麼，就是要立一些對老百姓有利的法案，立一些利國利民的法案，可是徐欣瑩我請問妳，我講話負責任大家都知道我不會講假話，請問妳四年來，妳在立法院做了什麼法案，零，零」並指稱徐欣瑩擔任立法院第8屆立法委員期間，被公民國會監督聯盟評鑑為最後一名。

案經徐欣瑩提出告訴，檢方偵辦後，認為羅淑蕾的言論有觸法之虞，因此依照《公職人員選舉罷免法》中的「傳播不實罪」提起公訴。一審法院審理後，認定羅淑蕾有罪，判刑3月，得易科罰金，並宣告褫奪公權1年。全案上訴第二審。

二審高等法院審理時，羅淑蕾否認犯案，辯稱這是比較利國利民的法案，她僅僅是在做比較；且徐欣瑩也不會因為她講這些話，就因此落選。另外2人於高院審理期間達成和解，羅淑蕾並完全給付。全案於2日宣判，高院雖仍認定羅淑蕾有罪，但撤銷原判決，改判有期徒刑2月、得易科罰金，褫奪公權1年，並宣告緩刑2年的自新機會。

高院改判理由指出，羅淑蕾於高院審理時與徐欣瑩成立調解，徐欣瑩亦表示不再追究，堪認羅淑蕾已有悔意。且羅女前無犯罪紀錄，素行良好，衡以羅淑蕾並非為個人利益圖謀個人政治仕途而有本案犯行，過去擔任立法委員時，並多次獲得優秀立委之評鑑。高院因此做出改判。本案可上訴。