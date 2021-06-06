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接到疑似染疫相驗...北檢法醫李漢宗：都我來　2周12件有9確診

▲▼法醫相驗疑似或確診病例，需穿著連身防護衣及採檢相關物品。（圖／法務部提供）

▲法醫相驗疑似或確診死亡病例，需穿著全身防護裝備。（圖／法務部提供）

記者劉昌松／台北報導

全台新冠肺炎疫情嚴峻下，即使傳出有民眾染病往生，有時為了確認死因，必須啟動司法相驗，首當其衝的就是要在停屍間第一線負責翻動遺體檢查，採集眼、鼻、口等檢體的法醫，台北地檢署法醫李漢宗因緣巧合接到北檢首宗確診相驗案件後，決定一肩扛下所有危險任務，2周內專責相驗12件，成為北檢抗疫第一道防線。

死亡原因調查分為行政相驗與司法相驗，一般來說，住院中有病史的死者，只需要由醫師進行行政相驗確認原因後，就可開立死亡證明，但如果是在家中或室外，無法立即判斷死因的，就會進入司法相驗程序。

▲▼萬華茶室防疫消毒 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲萬華獨居婦高燒暴斃案件，是北檢首例新冠肺炎確診相驗案。（示意圖／記者屠惠剛攝）

5月19日，全台進入新冠肺炎三級警戒後，台北地檢署接獲通報，萬華區1名被匡列的婦人在家中暴斃，北檢如臨大敵，啟動疫情期間防疫措施，由輪值法醫李漢宗前往進行相驗，檢察官則在地檢署以視訊方式，與在警局的家屬連線製作筆錄，結果，婦人證實為新冠肺炎確診病例。

還好，李漢宗因為每年都有施打流感疫苗的習慣，4月就已經報名接受公費新冠疫苗施打，在得知自己接到第1件確診個案後，開始自主健康監測，並和長官同事討論後，決定之後所有的疑似、確診案例，全都交他給，減少同仁暴露在危險的風險，法醫室也特別為他開設專責辦公室，不准其他人任意進出。

▲▼法醫相驗疑似或確診病例，需穿著連身防護衣及採檢相關物品。（圖／法務部提供）

▲確診案例相驗完畢後，必須裝入2層屍袋密封，不得再開啟，直送殯儀館等待火葬。（圖／法務部提供）

6月份，高檢署也修正地檢署外勤相驗流程，除了相關人員分流外，相驗與採檢必須同步進行，而李漢宗法醫從5月19日到6月2日為止，總共相驗了12件新冠肺炎相關案，其中7件是確診死亡案例，另外有2件死後確診，3件是死後才確認PCR陰性。

北檢另位法醫李世宗表示，法醫相驗時，除了觀察屍體有無外力外傷，還必須檢查死者眼、鼻、口以及肛門等處採集檢體，翻動身體時會產生體液飛沫，有極高的接觸風險，如果家屬有意見，或者發現可疑，進行解剖時的噴濺量和範圍更大，所以現在法醫相驗可能案例，都會穿著動力空氣濾淨式防護裝備，工作結束後也要對現場和自身做確實消毒清潔。

▲▼法醫相驗疑似或確診病例，需穿著連身防護衣及採檢相關物品。（圖／法務部提供）

▲北檢5名法醫人員已全數施打新冠疫苗。（圖／法務部提供）

李世宗指出，即使有全套防護，仍不敢完全排除染疫風險，所以北檢法醫室同事都很感謝李漢宗，願意率先扛下第一線與確診者的接觸機會，在此同時，北檢其他4名法醫也已經陸續施打了新冠疫苗，預計在7月份，就可以全員上陣，協助李漢宗分擔辛勞。

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