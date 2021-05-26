法院旁汽車美容店大毒窟　檢警撞門遭誤認開槍！緊急行動逮3人

記者黃宥寧／台北報導

超大膽竟在士林法院旁藏毒窟！今天（26日）下午4時許，一批檢警及海巡單位全副武裝，持衝鋒槍搜索走私毒品地點，一度還誤傳槍響，經查是破壞鐵門時造成的聲響。據悉該案由彰化海巡機動查緝隊主辦，聯手台中豐原分局等單位，組成專案小組，報請台北地檢署緝毒專組檢察官指揮偵辦。目前已逮捕3名嫌犯，1人則在攻堅時跳窗逃跑，全案偵辦中。

▲台北地檢署與台中警跨區合作，逮捕毒品嫌犯，共逮3人仍有1人在逃。（圖／記者黃宥寧攝）

疫情升溫，全國警戒升至第三級，日前各地地檢署都表示基於防疫優先原則，除具時效性、緊急性或必要性的案件外，都將暫緩執行，但此次大動作圍捕毒品嫌犯列為「緊急行動」，全案由彰化海巡機動查緝隊主辦，台北地檢署指揮，台中豐原分局、新北新店分局、海巡署、航警局協辦，由於跟監已經一段時間，也掌握多名嫌疑將近百公斤（仍需等清點）的安非他命毒品，就藏在法院眼皮下的汽車美容店裡頭。

因出動10餘名警力，大動作圍捕引也起路人驚恐圍觀。據目擊者指稱表示，看到警察全副武裝，有持衝鋒槍經過法院門口，其他警察則持手槍，直接在士東路200巷裡的汽車美容店周圍進行圍捕搜索。由於當時警方持工具破壞店家鐵門時，聲音超大也讓路過民眾以為是開槍。攻堅後警方當場壓制1名赤裸上身刺青的平頭男，遭逮嫌犯也相當注重防疫，全程都有佩戴口罩。

目前檢警仍在現場進行搜索，以拘票逮捕3名犯嫌，將先由警方做筆錄，明天則由檢察官進行複訊偵辦。

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