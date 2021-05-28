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北檢防疫創先例　官網增「因疫情取消」開庭查詢...人流不要來

▲▼台北地檢署創先例，在官網公布因疫情取消的庭期案號，供民眾查詢。（圖／翻攝北檢網站）

▲台北地檢署為防疫便民，在官網新增「庭期取消查詢」欄位。（圖／翻攝北檢網站）

記者劉昌松／台北報導

法務部與高檢署指示，各地檢署因應第三級防疫警戒，除緊急必要案件外，一律暫緩取消開庭，但仍有部分當事人因沒有留下電話等即時聯繫方式，台北地檢署創下先例，主動在官方網站上，公布已取消的庭期案號，供當事人查詢，同時也可讓已接到通知的當事人查證確認，避免白跑一趟又增加人流群聚的風險。

▲▼台北地檢署創先例，在官網公布因疫情取消的庭期案號，供民眾查詢。（圖／翻攝北檢網站）

▲北檢僅公布偵辦案號，不會公布案由與當事人姓名。（圖／翻攝北檢網站）

檢察官開庭傳喚對象與時間，屬於不得公開的偵查程序，但是為了因應疫情變化，北檢在隱匿案件事由、當事人姓名等重要資訊後，將原定庭期前2天的庭期案號公布上網，讓原本已經收到傳票的民眾可自行查詢，公布的範圍包括偵查中案件，以及確定後應到案執行案件，庭期資訊將在開庭當天從網站中移除。

北檢發布新聞稿指出，自5月15日起即已主動即時通知當事人或訴訟相關人員，暫緩或取消開庭與到案執行時間，為即時通知庭期暫緩或取消，雖先以電話通知當事人，惟因部分案件卷內無當事人電話或撥打電話無人接聽，以致無法即時通知。

▲▼台北地檢署創先例，在官網公布因疫情取消的庭期案號，供民眾查詢。（圖／翻攝北檢網站）

▲除了偵查中開庭，定讞判決的報到執行也原則取消。（圖／翻攝北檢網站）

為使民眾能知悉庭期是否取消，臺北地檢署於網站首頁新增「庭期取消查詢」欄位，供當事人於庭期前二日查詢庭期是否取消，以利已收受傳喚通知應出庭或到案執行之民眾，除能以電話查詢外，亦能從臺北地檢署網頁查詢庭期是否取消。另外有關訴訟輔導、政風陳情等業務，北檢再次建議民眾儘量以電話詢問、書狀遞送等方式為之，避免民眾群聚及跨區人員流動。

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