生態殺手！日月潭釣到罕見10台斤大魚虎　發現「魚球」立刻電撈

▲日月潭漁民近日釣到多隻魚虎，竟還有罕見的10台斤大魚虎。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／南投報導

日月潭久旱近日水位回升，連有「生態殺手」稱號的「魚虎」也強勢回歸。日前才出現魚虎遭獵捕跳上岸的罕見畫面，更有資深漁民釣到重達10台斤的大魚虎。漁民表示，目前魚虎已開始有產卵現象，如有發現小魚形成「魚球」現象，就會通知縣政府現場電撈防治，維持日月潭生態平衡。

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▲▼漁民憂心魚虎破壞生態，垂釣遏止。（圖／民眾提供）

魚虎又稱小盾鱧，原產於蘇門答臘、泰國、馬來西亞、印度（泰米爾,喀拉拉邦）、越南,寮國和緬甸等東南亞國家，後引進台灣。魚虎為掠食性魚類，性情兇猛，主食為魚類、鳥類、水生昆蟲、蝦類以及兩棲類等，因體型巨大，顯示它有捕食大型魚類的能力。日月潭近日因水位回升，魚虎又出現蹤跡，影響生態及漁民漁獲量。

近日釣到數量不少魚虎的資深漁民說，數日前釣到6隻魚虎，小的約6台斤，大的超過10台斤。魚虎2年就可繁殖，大小約5至8台斤，要3年以上才會長到10台斤，日月潭大多是1年的魚虎，這麼大的在日月潭很少見。

他表示，魚虎在潭區繁衍生存，要根除不易，牠常啃咬其他經濟魚種或破壞漁網，造成漁民損失。目前日月潭區漁會和縣府合作電撈防治，漁會也協助漁民，並提倡開發魚虎料理。但魚虎警覺性、學習力高，聽見電撈漁筏的引擎聲還會躲起來。相較於漁民垂釣等魚上鉤，有時還比較容易釣到，但若要防治，相較釣魚，仍以電撈最具效益。

南投縣政府表示，魚虎目前進入產卵期，加上魚虎有護幼習性，近日已開始搜尋日月潭是否有小魚虎形成「魚球」，但並未發現。今年推估魚球可能在7月底、8月初出現，若發現將派員電撈，以降低魚虎族群數。

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