　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生態殺手！日月潭釣到罕見10台斤大魚虎　發現「魚球」立刻電撈

▲▼日月潭漁民近日釣到多隻魚虎，竟還有罕見的10台斤大魚虎。（圖／民眾提供）

▲日月潭漁民近日釣到多隻魚虎，竟還有罕見的10台斤大魚虎。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／南投報導

日月潭久旱近日水位回升，連有「生態殺手」稱號的「魚虎」也強勢回歸。日前才出現魚虎遭獵捕跳上岸的罕見畫面，更有資深漁民釣到重達10台斤的大魚虎。漁民表示，目前魚虎已開始有產卵現象，如有發現小魚形成「魚球」現象，就會通知縣政府現場電撈防治，維持日月潭生態平衡。

▲▼日月潭漁民近日釣到多隻魚虎，竟還有罕見的10台斤大魚虎。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼漁民憂心魚虎破壞生態，垂釣遏止。（圖／民眾提供）

▲▼日月潭漁民近日釣到多隻魚虎，竟還有罕見的10台斤大魚虎。（圖／民眾提供）

魚虎又稱小盾鱧，原產於蘇門答臘、泰國、馬來西亞、印度（泰米爾,喀拉拉邦）、越南,寮國和緬甸等東南亞國家，後引進台灣。魚虎為掠食性魚類，性情兇猛，主食為魚類、鳥類、水生昆蟲、蝦類以及兩棲類等，因體型巨大，顯示它有捕食大型魚類的能力。日月潭近日因水位回升，魚虎又出現蹤跡，影響生態及漁民漁獲量。

近日釣到數量不少魚虎的資深漁民說，數日前釣到6隻魚虎，小的約6台斤，大的超過10台斤。魚虎2年就可繁殖，大小約5至8台斤，要3年以上才會長到10台斤，日月潭大多是1年的魚虎，這麼大的在日月潭很少見。

他表示，魚虎在潭區繁衍生存，要根除不易，牠常啃咬其他經濟魚種或破壞漁網，造成漁民損失。目前日月潭區漁會和縣府合作電撈防治，漁會也協助漁民，並提倡開發魚虎料理。但魚虎警覺性、學習力高，聽見電撈漁筏的引擎聲還會躲起來。相較於漁民垂釣等魚上鉤，有時還比較容易釣到，但若要防治，相較釣魚，仍以電撈最具效益。

南投縣政府表示，魚虎目前進入產卵期，加上魚虎有護幼習性，近日已開始搜尋日月潭是否有小魚虎形成「魚球」，但並未發現。今年推估魚球可能在7月底、8月初出現，若發現將派員電撈，以降低魚虎族群數。

絕美外型隨便拍都好看

【更多新聞】

彰化確診者逛台中新光三越4hrs　 染疫足跡關鍵時刻曝光

火爆阿北初四了！無罩拿拐杖鎖擋機車　 嗆騎士：知道我身分嗎

台鐵彰化站藏秘道直通月台　無人管制淪防疫破口

ET快訊
LIVE／傳鴻海、台積電已簽BNT合約　陳時中最新說明
生態殺手！日月潭釣到罕見10台斤大魚虎　發現「魚球」立刻電撈
滿地墳坑！Delta入侵印尼「病歿飆升」　空地淪墓地
鴻海買疫苗「持續進行中」　知情人士曝進度真相
Delta男女參加婚宴！賓客都打過疫苗　仍爆群聚1死1重症
蘋果iPhone 13實機搶先看！「三大改變」曝光
快訊／北市7家醫院PCR昨篩1065人　「揪出1確診」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／全國僅澎湖開放餐飲內用　22縣市微解封懶人包看這裡

生態殺手！日月潭釣到罕見10台斤大魚虎　發現「魚球」立刻電撈

LIVE／傳永齡、台積電已簽BNT疫苗合約　陳時中最新說明

快訊／第一波18歲以上開打疫苗！設籍「金門赴台學生」下周可接種

快訊／金門也轉彎禁內用！楊鎮浯：易造成破口　全國只剩澎湖

微解封前最後周日！直擊竹圍漁港湧車流人潮　攜家帶眷出遊畫面曝

台灣是避風港　韓妹哭曝離台原因：回日本沒人了解我的感受

土芒果風味佳 台南水道博物館推出純古法吃法北部網友直呼神奇

勸柯文哲放下堅持「別鳥中央規定」！急診醫：X你娘匡爆就對了

彰化確診者逛台中新光三越4hrs　 染疫足跡關鍵時刻曝光　

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

「交叉手碰腳邊 、抬腿胯下擊掌」正妹教7招TABATA爆汗必學菜單

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「紫薇」失明靠「火箭」救好了XDD　直播主小林心如戲精上身..網友笑翻

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

女友嗨送男友蠟燭當生日禮物！ 男友怒罵「頭殼壞去」狂嗆好廉價

癌末弟臨終想喝美式賣場蘋果汁 鄉民全台接力「狂飆160km」送達

不斷更新／全國僅澎湖開放餐飲內用　22縣市微解封懶人包看這裡

生態殺手！日月潭釣到罕見10台斤大魚虎　發現「魚球」立刻電撈

LIVE／傳永齡、台積電已簽BNT疫苗合約　陳時中最新說明

快訊／第一波18歲以上開打疫苗！設籍「金門赴台學生」下周可接種

快訊／金門也轉彎禁內用！楊鎮浯：易造成破口　全國只剩澎湖

微解封前最後周日！直擊竹圍漁港湧車流人潮　攜家帶眷出遊畫面曝

台灣是避風港　韓妹哭曝離台原因：回日本沒人了解我的感受

土芒果風味佳 台南水道博物館推出純古法吃法北部網友直呼神奇

勸柯文哲放下堅持「別鳥中央規定」！急診醫：X你娘匡爆就對了

彰化確診者逛台中新光三越4hrs　 染疫足跡關鍵時刻曝光　

注意！病毒沾染衣物易忽視　洗衣4招來護體

輝瑞、莫德納易引發心肌炎副作用　專家：好處絕對大於風險！

讓他們升！響尾蛇林凱威、皇家王志庭後援無失分

半夜巷弄聊天擾民　嗆警「啥洨啦」！軍人遭壓制搜出彈簧刀

《朝日新聞》大篇幅讚台！　「防疫優先」再度抑制疫情擴散

不斷更新／全國僅澎湖開放餐飲內用　22縣市微解封懶人包看這裡

女蛟龍何品莉奪蹼泳世錦賽2金1銀　創我國史上最佳

塌鼻大嘴被酸最醜超模！　她「19歲村姑→國際名模」嫁法籍帥尪逆轉翻身

張景嵐工作卻被酸「去做公益，別只會賣弄風騷」　高EQ打臉回應獲讚

鄧紫棋慶出道13年…2萬人大合唱！　台上親睹「震撼一幕」：快哭了

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

生活熱門新聞

阿嬤照X光驚見「雙手」掐著她　醫師出面證實了

「免洗餐盒怎麼丟」引爆兩派網友論戰

許藍方反省自身言詞　阿童這樣回

她租房連遇怪事！　洗澡錄下女影開門詭探頭

月薪3萬2三年存60萬！她曝理財法網讚嘆

所有人跟巨嬰一樣！　醫：乾脆戒嚴算了

即／台中20多歲紅茶男小7買試劑自檢確診

颱風最快生成時間曝！　今起午後雷雨擴大

今增6死　2人僅30多歲「一人住院情緒不穩輕生」

確診者逛台中新光三越4hrs　 染疫足跡曝

即／水電工蹲騎樓吃蛋餅吞罰單　衛生局不罰了

獨／傳確診者足跡　台中新光三越今休館消毒

午後雷雨彈將轟到晚上　降雨熱區曝

勸柯放下堅持　急診醫：別鳥中央

更多熱門

相關新聞

兇殘魚虎重返日月潭　釣友驚喊：恐怖生態殺手

兇殘魚虎重返日月潭　釣友驚喊：恐怖生態殺手

有「生態殺手」封號的「魚虎」重返日月潭，南投縣府為此與漁民及清華大學團隊延續電撈並增加射魚捕捉，希望降低魚虎數量，維持生態平衡。有漁民在捕撈過程中，目擊魚虎跳上岸邊漁排的罕見畫面，感受到魚虎的生命力與韌性。

日月潭美景重現　漁民驚：魚虎也回來了

日月潭美景重現　漁民驚：魚虎也回來了

日月潭水位回升　「惡霸」又來了

日月潭水位回升　「惡霸」又來了

極惡魚虎攻陷苗栗水庫！滿口利牙「比牠小全吃」

極惡魚虎攻陷苗栗水庫！滿口利牙「比牠小全吃」

日月潭魚虎危機　居民1招拚消滅

日月潭魚虎危機　居民1招拚消滅

關鍵字：

魚虎

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤照X光驚見「雙手」掐著她　醫師出面證實了

《名偵探柯南》25年結局確定了！

許維恩上山慶楊明學41歲冥誕⋯見天空美景笑了

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

接種9天　3.5％人出現莫德納手臂

「免洗餐盒怎麼丟」引爆兩派網友論戰

許藍方反省自身言詞　阿童這樣回

她租房連遇怪事！　洗澡錄下女影開門詭探頭

月薪3萬2三年存60萬！她曝理財法網讚嘆

所有人跟巨嬰一樣！　醫：乾脆戒嚴算了

快訊／屏東79歲婦接種莫德納隔夜身亡

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

即／台中20多歲紅茶男小7買試劑自檢確診

傳新華社指出：上海復星和永齡、台積電簽約BNT疫苗

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

更多

最夯影音

更多
詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診
水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

「交叉手碰腳邊 、抬腿胯下擊掌」正妹教7招TABATA爆汗必學菜單

「交叉手碰腳邊 、抬腿胯下擊掌」正妹教7招TABATA爆汗必學菜單

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面