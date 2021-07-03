兇殘魚虎重返日月潭！遭獵捕急跳上岸　釣友驚喊：恐怖生態殺手

▲日月潭魚虎因水位回升加上剛好是繁殖期，肆虐影響當地生態。（圖／臉書日月潭一等高提供）

記者高堂堯、李忠憲／南投報導

有「生態殺手」封號的「魚虎」重返日月潭，南投縣府為此與漁民及清華大學團隊延續電撈並增加射魚捕捉，希望降低魚虎數量，維持生態平衡。有漁民在捕撈過程中，目擊魚虎跳上岸邊漁排的罕見畫面，感受到魚虎的生命力與韌性。

日月潭近日因水位回升，美景重現，但適逢生態殺手之稱的魚虎繁殖期，也跟著大量出現。「魚虎」學名小盾鱧，最大體型可長1.3公尺，體重可達24公斤，是鱧科魚類中最凶殘種類。包括魚類、甲殼類、兩棲類，連小型爬蟲類、鳥類等都是獵捕對象，對當地生態造成嚴重威脅，包括曲腰魚、奇力魚、潭蝦等台灣本土魚蝦生存空間都受到嚴重威脅，漁民漁穫量大大減少。

▲▼魚虎體型比其他淡水魚類來得大，常會啃咬其他魚種，下方為遭啃咬的大頭鰱。（圖／臉書日月潭一等高提供）

南投縣政府去年夏天以電魚方式捕撈魚虎，共捕獲8千尾魚虎，成效不錯，今年也持續電撈。除了針對魚虎的幼體「魚球」外，也希望能電撈到成體，以免日後繁殖擴張，降低對其他魚種的危害。只是，近日縣府與漁民及清華大學魚類專家曾晴賢教授獵虎時，發現有一隻成年魚虎為躲避捕捉，竟直接跳上岸上漁排設施，自投羅網，除讓獵虎行動增加趣味，也可看到魚虎的生命力旺盛。

參與獵虎行動的漁民說，魚虎離開水域後還能在漁排上生龍活虎，是個非常珍貴的畫面，可看出牠生命旺盛及韌性是屬於恐怖分子等級。知名臉書粉專「日月潭一等高」也說，跳上岸的魚虎幾乎沒見過，除非追魚的時候不小心追上案才可能發生，能目擊到真的很幸運。

南投縣府表示，日月潭水位回升後，魚虎開始橫行，潭中大頭鰱、台灣鯛等大型魚遭其啃咬致身體殘缺不全而亡的模樣經常可見。魚虎成魚體長可超過1公尺、重達20公斤，今年除延續去年「電撈」，還加上射魚設備。一旦公、母成魚保護小魚形成一群群魚球時，就電撈方式圍捕。若是成魚則透過射魚器予以獵捕，達到維護潭區生態平衡的目的。

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