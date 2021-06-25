日月潭水位續增美景重現　漁民驚「生態殺手」魚虎也回來了

記者鄧木卿／南投報導

受到西南風影響，中部山區持續降下大雨，也讓日月潭水位持續回升，原本暴露在外的「九蛙壘像」重新接觸水面，一隻接一隻回到水中，日月潭也因為水面上升，美景重現，但有漁民卻在岸邊意外發現「生態殺手」魚虎又成群出沒，令人憂心。

▲▼日月潭水位續增美景重現，但有漁民驚見，生態殺手魚虎回來了。（圖／日月潭一等高粉專提供）

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位於水蛙頭步道旁的九蛙疊像因步道施工和數十年大旱影響，從去年11月就無法碰水，成了9隻乾青蛙；受惠於月前梅雨、日月潭水位不斷回升，睽違7個月之後，第九蛙終於接觸水面，不但日月潭周邊「大草原」已成澤國，第五蛙也只有頭部探出水面、身上第四蛙伸直的右後腳也碰到水了，似乎迫不及待想重回水中悠游。

日月潭因水位升高，美景重現，但有生態殺手之稱的魚虎也跟著出現了，有民眾在岸邊拍到成群的魚虎現身，po在「日月潭一等高」粉專上。

「魚虎」學名小盾鱧，最大體型可長1.3公尺，體重可達24公斤，是鱧科魚類中最凶殘種類，不但魚類、甲殼類、兩棲類，連小型爬蟲類、鳥類等都是獵捕對象，對當地生態造成嚴重威脅，包括日月潭的曲腰魚，讓漁民漁穫量大大減少。

▲日月潭因為連日大雨，美景重現。（圖／ETtoday資料照）

南投縣政府表示，去年夏天以電魚方式捕撈魚虎，成效不錯，今年也會持續電撈，除了針對魚虎的幼體「魚球」外，也希望能電撈到成體，以免日後繁殖擴張，縣府將會利用各種方法防治，降低對其他魚種的危害。

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