彰化火車站「秘密通道」直達月台　員工區伸縮門故障恐成疫情破口

▲彰化火車站。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／彰化報導

全國三級警戒，彰化火車站卻傳出有秘密通道，不用驗票，更沒有量體溫、實聯制，形成防疫破口。原來，該通道是電務技術員工進出通道，一般民眾不得進入，但通道入口閘門故障尚未修復。彰化火車站表示，將加強該通道入口管制查核，也呼籲民眾不要從那邊進出，以免觸法。

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▲彰化火車站旁秘密通道，可直接通到月台。（圖／翻攝GoogleMap）

民眾購票搭乘火車，除了要配戴口罩外，在火車站要量體溫、雙手消毒還要實聯制，確保防疫安全。卻有民眾發現，彰化火車站三民路某巷子內，有一個祕密通道直接通往火車站月台，有民眾直接從這邊進出，根本沒有做任何防疫措施，除了逃票外，還形成防疫破口。

彰化火車站站長王河傑表示，該通道屬於火車站北側電務技術人員進出專屬通道，一般民眾不得進出。去年曾因應防疫開會討論，除在出入口設置警告標示，也將鐵閘門關上。但今年初閘門故障，雖有報修，期間卻遇上大魯閣號事件，工程因此停工，直到本月初才復工，預計2個月會修好。

他表示，目前除了派員在出入口駐守，也加裝監視器，避免民眾有誤入情況。如果有民眾為了逃票或規避防疫措施，若當場查獲，逃票將冊犯刑法詐欺罪，規避防疫將觸犯傳染病防治法，請民眾切勿以身試法。

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