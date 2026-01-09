快訊／20縣市低溫特報　入夜下探6℃

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（9日）下午4時34分針對20縣市發布低溫特報，因輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（10日）上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：09日晚上至10日上午

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、桃園市、新竹縣

＊黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今起冷空氣逐漸減弱，但今晚至明日清晨風力偏弱，各地輻射冷卻效應可能更加明顯，北部與宜蘭空曠地區不排除出現8度，局部甚至接近6度的低溫；中南部及花東低溫約12至14度，空曠地區也有機會下探至10度。金門、馬祖低溫約7至8度。

在降雨方面，近期水氣不多，降雨主要集中在基隆北海岸與東半部，今日各地多為多雲到晴天氣，中南部山區有零星降雨

明天周六晚間又有另一波冷氣團南下，影響時間短暫，約周日至下周一後逐漸減弱，下周一氣溫回升。



資料來源：氣象署