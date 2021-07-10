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火爆阿北初四了！無罩拿拐杖鎖擋機車　 嗆騎士：知道我身分嗎

▲▼阿伯亮拐杖鎖下車沒戴口罩，質問為何擋他的車。（圖／翻攝YOUTUBE）

▲阿伯亮拐杖鎖下車沒戴口罩，質問為何擋他的車。（圖／翻攝YOUTUBE，下同）

記者李忠憲／台中報導

一名機車騎士9日在西區遇上開車火爆阿伯，先是停在馬路上攔車，等紅燈時拿拐杖鎖下車，還沒戴口罩，質問對方「機車為何騎快車道？擋住汽車？」，態度囂張。警方表示，機車騎士合法，阿伯沒戴口罩又疑似恐嚇等行為已觸法，將等當事人報案後釐清究辦。

一名男子9日上午騎機車到台中市西區五權五街，後方來一輛銀色小客車，疑似不滿機車開在他前方擋路，在超車後長按喇叭。男子不甘示弱回敬喇叭，對方竟當街停車擋住機車，之後繼續往前開。

豈知，雙方到大忠南街口等紅燈後，年約60歲的開車男子下車就拿著拐杖鎖走向騎車男，騎士也不甘示弱，拿出放在置物箱的防狼噴霧器。火爆阿伯開口就怒指「機車為何騎快車道？擋住汽車？」、「我是什麼身分的人？可以找你麻煩！」，騎士也反嗆「這邊沒限制機車走快車道，我沒有錯，你是總統也沒有用」。阿伯還將拐杖鎖拉開，嗆說「現在是要打架嗎？」騎士立刻回「來啊！沒戴口罩還拿武器，我會PO上網讓你紅！」

▲▼阿伯亮拐杖鎖下車沒戴口罩，質問為何擋他的車。（圖／翻攝YOUTUBE）

網友看完影片後引發熱議，有人說，「又一個機車道底加　看來台灣的交通規劃跟法規失敗到連人腦都有問題了」、「踢到鐵板的阿伯」、「二話不說，告死他！」

警方表示，經查未接獲雙方或民眾報案，從行車紀錄器畫面可知，該路段為汽機車混合車道，無禁行機車標誌，原則上機車駕駛人無違規。開車阿伯是否觸犯刑法（恐嚇罪、強制罪等），仍須等這位阿伯到案說明釐清，再依法偵辦。

至於違規部分，開車阿伯已違反道路交通管理條例56條1項6款，汽車駕駛人停車時，不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車，處600至1200元罰鍰。另外，目前是三級警戒期間，應全程配戴口罩，這名阿伯沒戴口罩部分，依傳染病防治法函請交通局查處。

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