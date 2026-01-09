環保葬比例接近2成！台中新增3區、1200穴位　減少環境負擔

▲▼台中市政府推動多元殯葬政策有成，去年環保葬比例已達18%。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市114年死亡人數2萬681人，其中選擇樹葬有3696人、海葬42人，環保葬比例突破18%，相當於每5人就有1人選擇環保葬，目前除了設置8處樹葬區，總面積近4.4公頃，可提供超過3萬3600穴位之外，市府再增設東勢第一公墓等3區，可再增加1200個，市府將持續引導，鼓勵市民採行更友善環境的告別方式。

台中市政府推動多元環保殯葬政策成果逐年展現，統計自105年至114年間，市民選擇樹葬累計2萬2468件、海葬281件，合計減少約1萬3085.3噸碳排放量，相當於33.8座大安森林公園一年的碳吸附量，讓人生最後告別轉化為城市永續的具體行動。

民政局長吳世瑋表示，市府已在北屯、大雅、神岡、清水、大甲、大肚、沙鹿及太平等地設置樹葬區，另外，今年3月將啟用東勢第一公墓及潭子生命紀念館樹葬區，北屯第28公墓樹葬區預計116年8月啟用，未來可再增加1200個以上穴位。

市府為鼓勵市民選擇環保葬法，採行樹葬者可免收3000元規費；海葬部份，今年4月至9月預計辦理6場次，每場提供8個名額，9月更攜手彰化、南投、苗栗及雲林縣，共同辦理「中彰投苗雲聯合海葬」，透過跨縣市合作整合資源，擴大服務量能。

此外，為減輕家屬經濟與心理負擔，市府持續推動聯合奠祭服務，每月第二及第四週星期三上午於崇德殯儀館舉行，提供禮廳、誦經等免費服務。自100年至114年間，已有2647位市民受惠，在莊嚴而溫暖的儀式中，圓滿完成生命告別。