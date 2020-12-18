日月潭外來種「魚虎」狂繁殖！驚見1.2公尺霸王　居民1絕招拚消滅

▲日月潭近年面臨外來魚種「魚虎」入侵危機，甚至還有人抓到1.2公尺的巨型魚虎。（圖／南投縣政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

日月潭近年出現外來魚種「魚虎」入侵危機，由於該魚種掠食性強且性情兇猛，經常傳出有漁網被咬破、漁民遭咬傷的事件，加上其特別愛吃原生種魚蝦，嚴重影響日月潭生態。政府為了減少魚虎數量，決定與餐廳、漁民合作，推出特色的魚虎風味餐，希望藉由美食的力量，將這一場入侵危機消滅。

日月潭近年受外來種「魚虎」入侵威脅，而且隨該魚日益增多，已經嚴重影響到本土魚類生存，成年魚虎除了會掠食其他魚類，甚至會啃咬漁網及攻擊漁民，讓當地居民相當困擾，加上今年氣溫升高，魚虎數量暴增至少4千尾，讓居民不但發現有小魚虎成群出沒，甚至還有人抓到1.2公尺的巨型魚虎。

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縣府為了減少魚虎數量，曾經以放養魚虎天敵，甚至用電魚方式清除，但成效始終有限，為此在與專家研議後，決定嘗試與餐廳業者、漁民合作，推出特色的魚虎風味餐，由於魚虎的肉質Q彈有嚼勁，使用三杯料理的方式香氣十足，讓許多老饕一吃就上癮。

▲縣府與餐廳業者、漁民合作，推出特色的魚虎風味餐。（圖／東森新聞）

參與合作的餐廳經理簡麗珠表示，「因為魚虎的肉質Q彈，所以做三杯的話，它炸起來再炒重口味，吃起來感覺，像在吃雞肉，比較有彈牙」。曾經吃過的旅客則說，「好吃啊，到日月潭就是要吃魚虎，可是很少，所以你不一定，（不過）我每次來都有吃到，很Q唉，超好吃，超嫩的。」

除了三杯魚虎外，其實還能做成魚虎砂鍋魚頭、糖醋魚虎等美味餐點，魚虎風味餐現在成了日月潭招牌料理，不過要吃最好還是先與餐廳預約，避免大老遠跑一趟卻剛好沒有魚虎可以吃。縣政府現在鼓勵民眾與商家合作，希望用美食的力量，將這一場入侵危機消滅。

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