藏3800台PS4偷電挖礦！烏克蘭非法礦場「拿遊戲主機」挖加密貨幣

▲烏克蘭破獲非法礦場，舊倉庫內藏了3800台PS4。（圖／The Security Service of Ukraine）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭國家安全局8日破獲一間坐落於老舊倉庫的非法加密貨幣礦場，嫌犯在此偷接城市電網，透過假電表偷挖加密貨幣。然而令人感到驚訝的是，在這座倉庫內，國安局除了發現500張顯卡、50多個處理器外，竟然還有多達3800台的PS4遊戲機。

根據資訊科技網站《Tom's硬體指南》報導，烏克蘭國家安全局（SSU）表示，執法部門8日破獲了一間位於文尼察市（Vinnytsia）的非法加密貨幣礦場，現場一共查獲了500多張顯卡、50個處理器以及3800台PS4。事實上，在非法挖礦時，使用處理器與顯卡並不特別，然而上千台的PS4卻格外引人注意。

從現場照片可以看到，鐵架上排列著一台又一台的PS4主機，而遊戲主機上則是連著密密麻麻的線路。報導稱，雖然先前曾經有透過PS4主機挖礦的傳聞，但是這是首次證實「透過遊戲主機可以挖掘加密貨幣」，同時代表嫌犯已經找到了透過PS4挖礦的方法。

報導也表示，即使PS4可以用來進行挖礦，但是效率遠遠不及顯卡，不過從嫌犯在老舊倉庫安裝了假電表偷電一事看來，追求效率顯然不是他們的主要目的。

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