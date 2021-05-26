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內蒙打擊虛擬幣「挖礦」！礦場主搬往四川「政策很快都會出來」

▲虛擬貨幣,數位貨幣,比特幣。（圖／視覺中國CFP）

▲「挖礦」需要耗費大量電力。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院金融委21日提出要打擊比特幣挖礦和交易行為，內蒙古發改委隨即於25日發布「打擊懲戒虛擬貨幣『挖礦』行為」八項措施的徵求意見稿。大陸金融專家認為，未來很多省市很可能會跟進，而且也應該跟相，特別是與內蒙古類似的火電發達地區，「挖礦與能耗控制，以及碳中和的目標相反。」

根據陸媒《澎湃新聞》報導，從2月以來，內蒙古就已開始進行虛擬貨幣挖礦清退，當時發布的《保障措施》徵求意見稿提出，將全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目，4月底前全部退出，並且嚴禁新建虛擬貨幣挖礦項目。

內蒙古發改委18日更宣布設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台，舉報範圍包含虛擬貨幣「挖礦」企業；偽裝成數據中心享受稅收、土地、電價等方面優惠政策的虛擬貨幣「挖礦」企業；為從事虛擬貨幣「挖礦」企業提供場地租賃等服務的企業；通過非法手段獲取電力供應，從事虛擬貨幣「挖礦」業務的企業。

▼隱藏在四川深山裡的比特幣礦場。（圖／CFP）

▲隱藏在四川深山裡的比特幣礦場。（圖／CFP）

內蒙古發改委一名人士透露，目前內蒙古虛擬貨幣挖礦項目清退情況成效顯著，有利於真正的數據中心在內蒙古落地，有利於碳達峰、碳中和政策順利實施。

復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼分析，比特幣挖礦行為，往往以「大數據項目」作為掩護，騙取地方政府支持，耗費大量電力資源，不符合實現「碳中和」目標方向。

北京大學光華管理學院副教授王志誠也認為，很多省市可能會跟進該項措施，而且也應該跟進，特別是內蒙類似的火電地區，挖礦與能耗控制和碳中和的目標相反。

王志誠指出，即使是水電地區，也只是豐水季節電能有富餘，而一旦設立了礦機，在枯水期也不可能完全停止，如果幣價高的時期正好趕上枯水期，肯定也會佔用火電資源。

蘇寧金融研究院研究員孫揚也認為，該發布意味著虛擬貨幣整治進入深水區，整治進入了非常具體的操作層面，充分反映了國家對於打擊虛擬貨幣的決心。

孫揚還說，其他各個地方肯定也會出台類似的政策，但會在水電資源豐富地區，如四川、雲南、貴州、西藏、重慶、東北等地出台類似政策，還有那些經濟很不發達但是電力資源充沛的地區。

此外，也有礦場主透露，其實挖礦圈早就有相關消息，因此很多人都將據點搬至四川，而且在內蒙古之後，新疆也可能會有相關政策，包含四川未來也都會有政策出來。

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